Zatoka Perska: muzułmanie i Żydzi wspólnie obchodzą Dzień Pamięci Holokaustu

Żydowskie społeczności w Zatoce Perskiej po raz pierwszy wspólnie uczciły Jom Haszoa, izraelski Dzień Pamięci Holokaustu, zapraszając do obchodów młodych muzułmanów z Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Społeczności Żydowskich w Zatoce Perskiej (Association of Gulf Jewish Communities – AGJC).

o okrucieństwach Holokaustu

Zaproszeni muzułmanie opowiedzieli o swoich doświadczeniach, gdy po raz pierwszy odwiedzili Yad Vashem, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Izraelu, i dowiedzieli się o okrucieństwach Holokaustu. Wydarzenie online odbyło się w czwartek 8 kwietnia o godzinie 12:00 EST, przy wcześniejszej rejestracji uczestników.

„To bardzo ważne, by muzułmanie i Żydzi wspólnie obchodzili Jom Haszoa, szczególnie w Zatoce, ponieważ nasze społeczeństwo rozkwita, gdy wzajemnie się wspieramy” – powiedziała w rozmowie z CBN News ambasador Bahrajnu, Houda Nonoo.

„Gdy nasi muzułmańscy przyjaciele i sąsiedzi okazują wsparcie żydowskiej społeczności w czasie, gdy wspominamy jeden z najbardziej mrocznych okresów w naszej historii, to daje nam nadzieję, że wydarzenie takie jak Holokaust nie mogłoby się powtórzyć” – powiedziała Nonoo. „Żyjemy w bardziej tolerancyjnym społeczeństwie, w którym nasi przyjaciele, bez względu na swoją religię, staną w naszej obronie, a my ze swojej strony staniemy w ich obronie”.

Obchody w Zatoce Perskiej rozpoczęły się w środę 7 kwietnia wieczorem w żydowskiej społeczności w Bahrajnie, Dom Dziesięciu Przykazań, oraz w Radzie Żydowskiej w Emiratach (Jewish Council of the Emirates – JCE) w Dubaju. Otwarto je akcją o nazwie Projekt Żółtej Świecy.

W akcji będącej częścią globalnego wysiłku zachowania pamięci o ofiarach Holokaustu, członkowie społeczności żydowskiej zapalają żółte świece, mające przypominać o Żydach, którzy zginęli w zagładzie.

JCE poprowadziło też uroczystość pamiątkową we współpracy z Muzeum Skrzyżowania Cywilizacji (Crossroads of Civilization Museum), obejmującą historie o Arabach, którzy wystąpili przeciwko nazistom, w tym o królu Maroka Muhammadzie V i imamach z Algierii.

Dzień Pamięci Holokaustu w bazie lotniczej Al Dhafra

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się również akcja w bazie lotniczej Al Dhafra, upamiętniająca ofiary i ocalałych z Holokaustu w 24-godzinnym marszu/biegu po torze wokół bazy, którego uczestnicy trzymali na zmianę amerykańską flagę.

„To naprawdę wyjątkowe, że w tym roku możemy tak otwarcie obchodzić w Zatoce Jom Haszoa, zarówno jako przygraniczna społeczność żydowska Zatoki, jak i w naszych indywidualnych społecznościach” – powiedział rabin AGJC, dr Elie Abadie.

„Jom Haszoa to zarówno dzień upamiętniający wydarzenia, jakie działy się w czasie Holokaustu, jak i okazja do spojrzenia w przyszłość i budowania lepszego świata dla następnego pokolenia, by więcej do tego nie doszło” – powiedział Ebrahim Dawood Nonoo, przewodniczący AGJC i zwierzchnik społeczności Dom Dziesięciu Przykazań w Bahrajnie.

Jesteśmy błogosławieni

„Mieszkając w Zatoce, jesteśmy błogosławieni, że nie doświadczamy antysemityzmu, który nasila się w innych częściach świata” – dodał Ebrahim Dawood Nonoo. „Jest tak dzięki bliskim relacjom z naszymi muzułmańskimi sąsiadami, gdy wzajemnie na siebie uważamy”.

Zdaniem Nanoo, ważne jest skupienie się na sposobach, w jakie muzułmanie i Żydzi mogą ze sobą współpracować dla budowania nowego, lepszego Bliskiego Wschodu.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News

