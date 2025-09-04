Zapisz się na subskrypcję i bądź zawsze na bieżąco

Nie musisz codziennie wchodzić na stronę, aby sprawdzić, co nowego się pojawiło. Dzięki subskrypcji Chrześcijanin.pl wszystkie najważniejsze wiadomości i inspirujące treści otrzymasz bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

Codzienne powiadomienia – niczego nie przegapisz,

Ważne wiadomości zawsze pod ręką,

Bez reklam i zbędnych treści – tylko to, co naprawdę istotne,

Możliwość rezygnacji w każdej chwili – szybko i bez komplikacji.

👉 Dołącz do grona subskrybentów i odbieraj codzienną dawkę informacji, które budują wiarę i dają inspirację.

Wielu naszych czytelników zakłada, że zawsze będzie otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach z serwisu Chrześcijanin.pl w serwisach społecznościowych. Niestety, nie jest to takie oczywiste.

Polityka Facebooka – podobnie jak innych dużych serwisów społecznościowych i wyszukiwarek – może się zmieniać. Treści związane z życiem chrześcijan nie zawsze i nie wszędzie są mile widziane. Już zdarzało się, że otrzymywaliśmy ostrzeżenia, a nasze powiadomienia lub strony były ograniczane lub w ogóle nie wyświetlane.

Dlatego zachęcamy, aby zapisać się na subskrypcję. Dzięki temu codzienne powiadomienia będą trafiać prosto na Twój adres e-mail.

Zapisać się jest bardzo łatwo – a wypisać jeszcze łatwiej.

https://chrzescijanin.pl/subskrypcja/