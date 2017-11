Zanim powiesz amen – Max Lucado

WSZYSCY MODLIMY SIĘ… ALE TYLKO TROCHĘ.

Modlimy się o trzeźwość, skupienie czy wypłacalność. Modlimy się, kiedy guz okazuje się złośliwy. Modlimy się, gdy brakuje nam już pieniędzy pod koniec miesiąca. Modlimy się, kiedy małżeństwo się rozpada. Modlimy się.

A czy nie chcielibyśmy wszyscy modlić się…więcej? Lepiej? Głębiej? Intensywniej? Z większym przekonaniem, wiarą czy żarliwością? Przecież musimy nakarmić dzieci, zapłacić rachunki i wywiązać się z terminów. Kalendarz rzuca się z pazurami na nasze dobre intencje niczym dziki tygrys na bezbronnego królika. Do tego dochodzą nasze różnorakie relacje z modlitwą: niepewne słowa, niespełnione oczekiwania, niewysłuchane prośby. Nie jesteśmy przystosowani, by samoistnie zmagać się z modlitwą. Pierwsi wyznawcy Jezusa także potrzebowali przewodnika po modlitwie. W zasadzie jedyna lekcja, o którą poprosili, dotyczyła właśnie modlitwy.

Jezus dał im modlitwę. Nie wykład o modlitwie. Nie doktrynę modlitwy. Dał im modlitwę, którą można cytować, powtarzać i nieść ze sobą. Czy nie możemy posłużyć się tym samym? Dołącz do Maxa Lucado w jego podróży do samego serca biblijnej modlitwy i uwolnij moc, która kryje się w sześciu prostych linijkach:

Ojcze,

Jesteś dobry.

Potrzebuję Twojej pomocy.

Oni potrzebują Twojej pomocy.

Dziękuję.

W imię Jezusa, amen.

Rekomendacje:

„Przez wiele lat Max Lucado był dla mnie i mojej rodziny inspirującym duchowym przywódcą. Jeśli nigdy nie słyszałeś, jak przemawia, to musisz posłuchać. Jeśli nigdy nie przeczytałeś ani jednej z jego książek, przeczytaj tę”.

– George Strait, członek Country Music Hall of Fame

„Tak wiele książek poświęconych modlitwie sprawia, że wydaje się ona czymś odstraszającym i skomplikowanym. Ta pozycja czyni ją jednak prostą, jasną i dziecięcą, co w końcu było celem Jezusa”.

Philip Yancey, autor książki Modlitwa. Czy to działa?

„Nikt tak nie zapisuje się w moim czytelniczym sercu, jak Max Lucado. Od lat czekałam, aż napisze o modlitwie i gdy czytam jego książkę Zanim powiesz amen, to jest ona tym, czego oczekiwałam. Jeśli chcesz, aby twoje modlitewne życie ożyło jak nigdy dotąd, zapoznaj się z zawartym w tej książce prostym i głębokim spojrzeniem Maxa. To jedna z moich dziesięciu najlepszych pozycji 2014 roku!”

Lysa TerKeurst, autorka bestselleru „New York Timesa” Unglued; prezes Proverbs 31 Ministries

„Nie ma nic bardziej skutecznego od modlitwy. Nasze nadzieje, marzenia, lęki i upadki zostają przemienione, odmienione i odkupione poprzez proste modlitwy. Mój drogi przyjaciel, Max, skupił się na prostocie modlitwy i odkrył dynamiczną moc, którą posiadamy przez wejście w dialog z naszym Panem. Niech prośba apostołów z Ewangelii św. Łukasza 11,1 stanie się krzykiem naszych serc: Panie, naucz nas modlić się”.

– Christine Caine, założycielka The A21 Campaign; autorka bestselleru Undaunted

„Jeśli zmagasz się z czasem poświęconym modlitwie tak jak ja, pokochasz prostotę i głębię książki i przewodnika po modlitwie autorstwa Maxa. Bez względu na to, ile czasu poświęcasz modlitwie każdego dnia, ta mała książeczka wypełni większość tego czasu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, a nawiążesz kontakt z Bogiem, jak nigdy wcześniej. Dziękuję ci, Max!”

– Stephen Arterburn, założyciel i przewodniczący New Life Ministries; autor bestsellerów i gospodarz programu New Life Live!

„Max pisze o modlitwie. Nie przychodzi mi do głowy żaden bardziej inspirujący autor, który pokazałby, jak modlić się lepiej, silniej i z większą pasją. Przeczytaj Zanim powiesz amen, aby przenieść swoje życie modlitewne na wyższy poziom i zacząć dostrzegać, jak moc Boża przepływa przez twoje życie”.

– Jack Graham, pastor Prestonwood Baptist Church

„Naprawdę nie miałem zamiaru przeczytać książki Zanim powiesz amen w trakcie jednego czytania. Fakt, że tak się stało, dowodzi, jak bardzo chciałem nauczyć się tej dyscypliny, z którą wszyscy się zmagamy. Max jasno wyjaśnia elementy modlitwy, a czyniąc to, sprawia, że chcę wchodzić w dialog z Bogiem w sposób bardziej regularny”.

– Dave Stone, pastor Southeast Christian Church

“Max zawsze posiadał zdolność do sprowadzenia duchowej prawdy do jej najmocniejszej formy. Jezus ukazywał wiarę poprzez ciągłą łączność ze swoim Ojcem. To skuteczne, lecz proste opracowanie pozwoli ci podążyć śladami modlitwy Zbawiciela”.

– Chris Fabry, autor książki W każdej chwili dnia, gospodarz programu „Chris Fabry Live!” w Moody Radio

„Książka Zanim powiesz amen zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Na duchu, duszy i ciele. Jak „modlić się nieustannie”? Zanim powiesz amen jest jak objawiający granat, który rozerwał moją ignorancję dotyczącą fragmentu Pierwszego Listu do Tesaloniczan 5,17. Poświeciłem swój najlepiej wykorzystany czas prywatny, oddając się lekturze Zanim powiesz amen. Trzy godziny czytania, które na zawsze rozerwały moje rozumienie modlitwy”.

– Matthew Crouch, Trinity Broadcasting Family of Network

“W trakcie lektury Max mnie rozśmiesza, a potem oczywiście przychodzi także czas na łzy. Ta książka o modlitwie jest pełna intelektu Lucada, jego mądrości i pokory. Jego modlitwa kieszonkowa to skarb”.

– Dave Toyeen, prezes i dyrektor naczelny World Vision Canada

„Jeśli zmagasz się z modlitwą, znalezieniem odpowiednich słów lub wystarczającej ilości czasu, ta książka będzie darem dla twej duszy. W świecie chaosu Max uczy nas, jak znaleźć odpoczynek i siłę poprzez modlitwę”.

– Sheila Walsh, autorka książki Wewnętrzna burza; mówca podczas wydarzenia „Women of Faith”

„Amen to słowo ponadczasowe, które staje się zakończeniem dla naszych desperackich próśb o pomoc lub naszych głębokich tęsknot za nadzieją. W tej książce Max Lucado pomaga lepiej dobrać słowa, które poprzedzają amen. Zanim powiesz amen to ujmujące spojrzenie na moc wytworzoną poprzez pokorne, niepodmalowane modlitwy, które zanosimy naszemu łaskawemu Bogu”.

– dr Tim Kimmel, autor książki Grace Filled Marriage

Dane książki:

Zanim powiesz amen – Potęga prostej modlitwy

Autor: Max Lucado

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON