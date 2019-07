Zanik wiary: Jedna piąta wszystkich holenderskich kościołów zamieniona w przestrzeń świecką

Wraz z dalszym osłabieniem wiary, ponad jedna piąta wszystkich kościołów w Holandii została zamieniona w biblioteki, mieszkania, biura i inne świeckie przestrzenie.

Ten trend jest częścią postępującej sekularyzacji kraju, do której dochodzi począwszy od lat 80. XIX wieku. Zaledwie w 2016 roku, dwie trzecie Holendrów stwierdziło, że są niereligijni.

Zgodnie z danymi The Tablet, spośród 6.900 budynków kościelnych w kraju, jedna piąta zbudowanych przed 1800 rokiem – co klasyfikuje je jako pomniki narodowe – została zamieniona w przestrzeń świecką. A z tych, które powstały od tamtego czasu, prawie jedna czwarta jest obecnie używana do innych celów.

Jak informuje holenderska gazeta protestancka „Trouw”, przywrócenie pierwotnego celu kościołom katolickim jest mniej prawdopodobne, niż w przypadku kościołów protestanckich.

„Dla katolików, kościół jest miejscem świętym, dla protestantów, miejscem użytkowym” – wyjaśniono w gazecie. „W efekcie, katolicy są bardziej niechętni, by przeznaczać swoje kościoły na inny cel”.

Poza tym, katolicy zdają się być znacznie bardziej zatroskani o to, w jaki sposób ich byłe sanktuaria będą wykorzystywane. Wolą, by kościoły służyły działaniom społecznym i kulturalnym, podczas gdy budynki protestanckie częściej przekształcane są w mieszkania i przestrzenie biurowe.

Innym powodem, dlaczego wiele kościołów katolickich służy raczej jako przestrzeń publiczna, niż własność komercyjna, jest fakt, że są to ogromne, neogotyckie katedry, zbudowane po 1850 roku, co w większym stopniu utrudnia ich adaptację do innych celów.

Jeśli chodzi o religijne załamanie kraju, w badaniu z 2016 roku, 25 procent Holendrów określiło się mianem chrześcijan. Pięć procent uznało się za muzułmanów, a 2 procent stwierdziło, że należy do innej grupy wyznaniowej.

Co ciekawe, nawet ci, którzy trzymają się wiary chrześcijańskiej, mają coraz bardziej świeckie przekonania. Tylko 13 procent katolików przyznało, że wierzy w Niebo, a mniej niż połowa powiedziała, że Jezus jest Synem Boga. Wśród protestantów, ta zmiana w przekonaniach była rzadziej artykułowana.

Obecnie, Holandia jest znana jako jedno z najbardziej świeckich miejsc na świecie. Szacuje się, że w przyszłym roku 72 procent Holendrów nie będzie mieć żadnej przynależności religijnej – co zresztą nie powinno być zaskoczeniem, skoro w 2015 roku, 63 procent powiedziało, że religia wyrządza w kraju więcej szkód, niż przynosi dobra.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News