Zamknięcia przez Trumpa USAID utrudnia pomoc biednym

Nakaz, aby chrześcijanie troszczyli się o ubogich, jest wyraźnie określony w Biblii. Wielu chrześcijan zareagowało ostro na bliskie zamknięcie przez prezydenta Donalda Trumpa USAID, agencji dysponującej budżetem 40 miliardów dolarów na pomoc humanitarną. Osoby zaangażowane w pomoc najbiedniejszym ostrzegały przed poważnymi konsekwencjami i wzywały Kościół do prywatnego zbierania funduszy, aby wypełnić powstałą lukę.

Po doniesieniach o finansowaniu przez rząd radykalnie lewicowych inicjatyw, takich jak prawa gejów i aborcja, niektórzy chrześcijanie poparli działania administracji Trumpa. Prezydent wstrzymał wszelką pomoc zagraniczną do czasu jej przeglądu, argumentując, że poprzednie administracje nadużywały pieniędzy podatników do celów politycznych. Jego administracja skrytykowała USAID za rzekome marnotrawstwo, przytaczając przykłady wątpliwych wydatków, takich jak „opera transgendowa” w Kolumbii oraz 2 miliony dolarów na aktywizm LGBT w Gwatemali. Szef rządu Trumpa nazwał nawet USAID „organizacją przestępczą”.”.

Zamrożenie pomocy zagranicznej już wpływa negatywnie na awaryjne dostawy żywności, a około 500 000 ton metrycznych żywności o wartości 340 milionów dolarów utknęło w oczekiwaniu na zatwierdzenie do dystrybucji. ACT Alliance ostrzegł, że te decyzje polityczne znacznie ograniczają wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji. Organizacja nie skomentowała zarzutów dotyczących marnotrawstwa i stronniczości politycznej wobec USAID.

Krytycy podkreślają, że ideologiczne uprzedzenia w amerykańskiej pomocy nie są niczym nowym. Były urzędnik USAID zauważył, że administracja Bidena wykorzystywała pomoc zagraniczną do promowania swojej krajowej agendy, łącząc ją z kwestiami społecznymi, takimi jak ideologia płci, co jego zdaniem pogłębia ubóstwo w Afryce. Określił tę taktykę jako formę szantażu wobec Afryki Subsaharyjskiej.

Kiedy Trump obciął rządowe fundusze na zagraniczne aborcje w 2017 roku, podobno doprowadziło to do niedoboru 60 milionów funtów dla niektórych organizacji. „LGBT Vision for Action”, która wspiera prawa gejów na arenie międzynarodowej, powstała pod rządami Obamy i została rozszerzona przez Bidena w 2023 roku. Raporty wskazują, że dotacje rządowe na cele związane z LGBT przekroczyły 3,7 miliarda dolarów w ciągu trzech lat, a część tych funduszy przeznaczono na promowanie ateizmu i wspieranie kontrowersyjnych grup.

Wiele osób w zubożałych krajach sprzeciwia się narzucaniu przez Zachód liberalnych wartości, co niektórzy afrykańscy przywódcy chrześcijańscy porównali do nowej kolonizacji. Raporty wskazują, że decyzje Trumpa dotyczące USAID wywołały gorące debaty, ujawniając różne doświadczenia z agencją. Niektórzy amerykańscy goście odwiedzający Republikę Południowej Afryki relacjonowali, jak USAID promowało inicjatywy transgendowe, podczas gdy lokalne społeczności zmagały się z podstawowymi potrzebami, argumentując, że takie działania nie zaspokajają pilnych potrzeb ubogich.

Z drugiej strony, inni twierdzą, że USAID zapewnia istotne wsparcie, podkreślając, że jego ograniczenie zaszkodzi potrzebującym. Lekarz w Kenii podkreślił, że usunięcie USAID może pozbawić szpitale podstawowych dostaw i usług, które są kluczowe dla ratowania życia i dzielenia się Ewangelią.

Debata wokół demontażu USAID pozostaje gorąca. Niektórzy, jak Krish Kandiah, potępiają to działanie jako szkodliwe dla ubogich na świecie, podczas gdy inni pytają, dlaczego chrześcijańscy przywódcy wspierają agencję postrzeganą jako forsującą lewicowe programy.

Rich Stearns wezwał chrześcijan do hojnego wsparcia w przypadku zamknięcia USAID, argumentując, że większość funduszy przyniosła korzyści potrzebującym. Skrytykował pomysł całkowitego wyeliminowania USAID bez solidnej alternatywy.

Sugestie dotyczące alternatyw dla wsparcia rządowego obejmowały Afrykańską Misję Opieki Zdrowotnej, z wezwaniami dla chrześcijan do budowania relacji z tymi, którzy pracują w biedniejszych krajach. Zaleca się jednak ostrożność w odniesieniu do misji krótkoterminowych, aby uniknąć szkód. Niektóre organizacje, takie jak Shepherd’s Gate, działają bez finansowania rządowego, polegając na indywidualnych darowiznach od chrześcijan.

Autor: Heather Tomlinson

Źródło: Christian Today