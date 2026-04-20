Zakazane w więzieniach ale dostępne dla dzieci w bibliotece szkolnej

Pastor z Teksasu oraz inni aktywiści starli się z władzami największego okręgu szkolnego w stanie, zarzucając im brak reakcji na obecność w szkolnych bibliotekach treści uznawanych za nieodpowiednie dla uczniów.

Do konfrontacji doszło 19 marca podczas posiedzenia rady Houston Independent School District (HISD). Część rodziców domagała się usunięcia książek zawierających – ich zdaniem – treści seksualne i wulgarne.

Pastor Rick Scarborough, wieloletni duchowny baptystyczny i lider organizacji Recover America, zwrócił uwagę, że przez ponad 50 lat posługi nie spotkał „biblijnego pastora”, który popierałby dostęp dzieci do tak wulgarnych treści – zakazanych nawet w teksańskich więzieniach. Przywołał też ostrzeżenie Jezusa o „gorszeniu najmniejszych”, sugerując władzom możliwe konsekwencje moralne ich decyzji.

Zapowiedział również działania prawne, jeśli sporne książki – m.in. „A Court of Silver Flames” Sarah J. Maas – nie zostaną usunięte, zwłaszcza że wcześniej zakazano innych tytułów, jak „Rzeźnia numer pięć” Kurta Vonneguta czy „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood.

Tuż przed nim wystąpiła Bonnie Wallace z Recover America, która próbowała odczytać fragment wspomnianej powieści. Po ostrzeżeniach o naruszeniu zasad została wyprowadzona z sali przez policję.

Scarborough od lat angażuje się w mobilizowanie środowisk religijnych do aktywności społecznej i politycznej. Kierowana przez niego organizacja promuje tzw. „biblijny światopogląd” w edukacji i polityce publicznej. Krytycy, w tym część mediów, określają ją jako element szerszego nurtu chrześcijańskiego nacjonalizmu, mającego wpływać m.in. na wybory do rad szkolnych.

Źródło opr.: Christian Post