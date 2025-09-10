Zakaz modlitwy za osoby zmagające się z problemami seksualnym

Prokurator generalny Nowej Południowej Walii (NSW) w Australii w zeszłym tygodniu potwierdził zakaz modlitwy za osoby zmagające się z problemami seksualnymi, nawet jeśli same o to proszą.

Lyle Shelton, lider partii Family First Australia i kandydat do izby wyższej parlamentu, skrytykował decyzję rządu, uznając ją za „bezprecedensowe ograniczenie wolności religijnej”. Podkreślił, że modlitwa nie powinna być traktowana jak przestępstwo, a państwo nie ma prawa decydować, które modlitwy są legalne.

Zakaz wynika z ustawy Conversion Practices Ban Act 2024, obowiązującej od 4 kwietnia. Przewiduje ona kary za stosowanie praktyk mających na celu zmianę lub tłumienie orientacji seksualnej, w tym modlitwy, egzorcyzmy czy inne rytuały.

Shelton zapowiedział, że jego partia – jeśli zdobędzie mandaty – wprowadzi projekt ustawy przywracającej prawo do modlitwy w takich sytuacjach. Oskarżył rząd o naruszanie podstawowych praw do wolności duchowych przekonań obywateli.

„Modlitwa zawsze była związana ze zmianą – zmianą okoliczności, zmianą serc, zmianą życia. Kryminalizacja modlitwy, o którą ktoś prosi, to rażące nadużycie władzy państwowej w zakresie ingerowania w prywatne i duchowe życie obywateli” – powiedział Shelton

Organizacja Family First oświadczyła, że ​​regulacje rządowe nigdy nie powinny ograniczać prawa do modlitwy.

Przytoczył także wypowiedź posłanki Susan Carter, która ujawniła w parlamencie, że nawet dobrowolna modlitwa może zostać uznana za nielegalną. Shelton apeluje do liderów religijnych, by nie ulegali presji i bronili prawa do wyrażania wiary.

Opr. red.