Zachodni Brzeg: Brutalny atak na chrześcijańskiego lekarza

Dr Salameh Qumsieh jest chirurgiem położnikiem oraz zwierzchnikiem Wydziału Położnictwa i Ginekologii w szpitalu Świętej Rodziny w Betlejem. 12 lutego został zaatakowany w biały dzień przez Khadera Odeha, znanego bojownika islamskiego.

Odeh próbował odciąć mu ręce i mocno bił po głowie. Po napaści, chirurdzy godzinami zszywali mu żyły i ścięgna. Chociaż zdołali uratować mu ręce, nie wiadomo, czy z powodu powagi obrażeń dr Salameh wróci do praktykowania medycyny.

To nie był pierwszy atak…

Odeh od czterech lat terroryzuje miejscowych chrześcijan, paląc pojazdy, strzelając w kierunku ich domów i obrzucając je ładunkami wybuchowymi. Już drugi raz zaatakował dr Salameha (po napaści w lutym 2020 roku).

Chociaż napastnika aresztowano, dochodzą informacje, że w więzieniu ma luksusowe warunki. Khader Odeh jest członkiem Brygad Męczenników Al-Aksa, koalicji palestyńskich grup zbrojnych, które zapewniły mu ochronę i dobre traktowanie.

Módlmy się o Bożą ochronę

Módlmy się o powrót do zdrowia dr Salameha, prosząc szczególnie o przywrócenie pełnej sprawności w rękach. Prośmy Boga, by chronił go przed wszelkimi przyszłymi atakami, oraz zapewnił bezpieczeństwo innym chrześcijanom mieszkającym na obszarze Zachodniego Brzegu.

Niech tamtejsi wierzący będą zachęceni i umocnieni w Panu, ufając, że On sam jako ich Orędownik będzie działał w ich imieniu i zaspokajał każdą potrzebę. Módlmy się, by Khader Odeh został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje przestępstwa i doznał autentycznej przemiany serca, a powiązani z nim ludzie przestali wzniecać kolejne akty przemocy.

Źródła: Religious Liberty Prayer Bulletin, Jihad Watch, Frontpage Mag

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

