Zach Williams wydaje album delux „Jesus Loves” z Thomasem Rhettem

Dwukrotny laureat nagrody GRAMMY®, Zach Williams, poszerzył w piątek swój najnowszy muzyczny dorobek, wydając edycję delux swojego albumu studyjnego Jesus Loves.

Projekt, który Williams określa jako swój najbardziej osobisty do tej pory, przynosi głośną współprace z uhonorowanym Diamentową Płytą gwiazdą muzyki country Thomasem Rhettem oraz kolegą z wytwórni, Benem Fullerem. Premiera następuje po rekordowym debiucie podstawowej wersji albumu w 2025 roku, który przyniósł Williamsowi najwyższe w jego karierze wyniki streamingu w pierwszym tygodniu.

Edycja delux Jesus Loves zawiera kilka istotnych dodatków do oryginalnej listy utworów:

„Say A Prayer”: debiutancka współpraca z twórcą country hitów, Thomasem Rhettem.

„Wait For Me”: współtworzony utwór z udziałem Bena Fullera, który obecnie trafia do chrześcijańskich rozgłośni radiowych.

„If God Lives Here”: zupełnie nowe nagranie studyjne dołączone obok wersji koncertowej zarejestrowanej podczas występu Williamsa w 2025 roku w Red Rocks Amphitheater.

Nowe utwory dołączają do znanych już przebojów z podstawowej wersji albumu, w tym utworu tytułowego „Jesus Loves”, singli „Killed A Man” i „Hated” oraz nagranej piosenki „Church Kids” z udziałem rodzeństwa tworzącego trio CAIN.

Williams, znany z łączenia southern rocka i country z tekstami opartymi na wierze, chciał, aby album był szerokim zaproszeniem dla słuchaczy z różnych środowisk.

„Zawsze wierzyłem w pisanie piosenek dla prawdziwych ludzi, którzy przechodzą przez prawdziwe doświadczenia” — powiedział Williams. „Ten album jest zaproszeniem dla tych, którzy nie pasują, dla dzieci kościoła i dla marnotrawnych, a także przypomnieniem, że bez względu na twoją historię, już jesteś kochany”.

Premiera odbywa się w czasie, gdy Williams przygotowuje się do intensywnego wiosennego sezonu. Po trasie „Revival Nights” ubiegłej jesieni ma dołączyć do legendarnego zespołu rockowego Third Day podczas 30-koncertowej trasy „All The Hits Tour”, występując na scenach w całych Stanach Zjednoczonych.

W trwającej karierze, obejmującej 1,5 miliarda odsłuchań na żądanie, Williams zdobył cztery single z platynowym certyfikatem RIAA oraz dwa złote albumy. Wcześniej zasłynął złotym certyfikatem za duet „There Was Jesus” z Dolly Parton, który przez 12 kolejnych tygodni zajmował pierwsze miejsce na listach przebojów Pandory.

Oprócz muzyki Williams poszerzył ostatnio swoją działalność o publikacje książkowe, wydając pamiętnik Rescue Story oraz książkę dla dzieci A Little More Like Jesus.

Edycja deluxe Jesus Loves jest już dostępna na wszystkich głównych platformach streamingowych.

