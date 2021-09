Zach Williams – Chain Breaker

Chain Breaker to debiutancki krążek studyjny Zacha Williamsa, wydany 14 grudnia 2016 roku przez Essential. Album zadebiutował na 2. miejscu na liście Christian Albums. Zawiera on teksty autorstwa Williamsa, Jonathana Smitha, Mii Fieldes, Ethana Hulse, Colby’ego Wedgewortha, Bryana Fowlera, Tony’ego Wooda, Matthew Armstronga, Parkera Nohe, Jasona Ingrama, Jeffa Pardo, Parkera Wellinga, Hanka Bentleya i Jordana Frye’a. Album wspierały cztery single: „Chain Breaker”, „Old Church Choir”, „Fear Is a Liar” i „Survivor”. Pierwsze trzy single znalazły się w pierwszej dziesiątce Hot Christian Songs, a dwa pierwsze znalazły się na pierwszym miejscu.

Nominowany do Top Christian Album

Album Został nominowany do Top Christian Album na Billboard Music Awards 2019, 24maja 2016 roku „Chain Breaker” został wydany jako debiutancki singiel Zacha Williamsa, wraz z teledyskiem. Piosenka zadebiutowała na liście Hot Christian Songs 2 lipca 2016 roku na 45. pozycji. Teledysk do piosenki został wydany 24 października 2016 r. Kolejno 12 listopada 2016 roku piosenka znalazła się na pierwszym miejscu listy Christian Airplay.

W następnym tygodniu znalazła się na pierwszym miejscu na liście Hot Christian Songs, stając się jego pierwszą piosenką, która dotarła do celu. Pozostał na stanowisku przez dziewięć tygodni. Następnie 23 września 2016 roku „Old Church Choir” został wybrany jako drugi singiel jego debiutanckiego albumu Chain Breaker.

Zachary Stephen Williams

Zachary Stephen Williams (ur. 5 marca 1981) to amerykański chrześcijański artysta rockowy z Jonesboro w stanie Arkansas. Od 2007 do 2012 był członkiem i wokalistą Zach Williams & The Reformation (także gitara akustyczna i harmonijka ustna). Był także głównym wokalistą chrześcijańskiej grupy Brothers of Grace, przemianowanej na Zach Williams and the Brothers of Grace. W 2016 wyjechał solo. Był wokalistą Zach Williams & The Reformation, amerykańskim zespole rockowym założonym w Jonesboro w stanie Arkansas w 2007 roku przez grupę Zacha Williamsa (gitara akustyczna, harmonijka i wokal), Red Dorton (gitara basowa i wokal), Robby Rigsbee (gitara suwakowa i gitara rytmiczna), Josh Copeland (gitara prowadząca, gitara rytmiczna i wokal) oraz Evan Wilons (perkusja).

Zespół wziął swoją nazwę z chęci zreformowania lub ożywienia południowego rockowego brzmienia. Zespół wydał dwa niezależne albumy, Electric Revival w 2009 roku i A Southern Offering w 2011 roku. W 2012 roku Williams rozwiązał Reformację ze względu na nowo odkryte wierzenia chrześcijańskie.

Autor: Agata Geronin

Źródło pomocnicze: https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_Breaker_(album)

Inne

Premiera wyczekiwanego albumu Zacha Williamsa „Rescue Story”