Zach Williams i jego długo oczekiwana płyta „A Hundred Highways”

Piosenkarz i autor piosenek Zach Williams, dwukrotny laureat nagrody GRAMMY, wielokrotny zdobywca nagrody GMA DOVE i wielokrotny zdobywca platynowej płyty, 30 września oficjalnie wydał swój nowy album „A Hundred Highways”. 15 utworów tworzących ten oczekiwany projekt można posłuchać w streamingu dzięki uprzejmości Sony Music/Provident Entertainment.

„A Hundred Highways” pokazuje ścieżkę wiary Williamsa, od jej początku aż do dnia dzisiejszego, a każda piosenka opiera się na jego niezmiennej miłości do Jezusa. „Ta płyta wyraża mnie bardziej niż cokolwiek, co stworzyłem” – mówi Williams. „To najbardziej ‘Zach’owa” płyta, jaką wydałem. Nie martwiłem się, czy będzie się mieścić w jakiejś konkretnej kieszeni, po prostu pisałem o swoich doświadczeniach życiowych i o tym, co czuję i czym żyję”.

Minęły trzy lata, odkąd Williams wydał swój poprzedni projekt „Rescue Story”, po uhonorowanym nagrodą GRAMMY albumie „Chain Breaker” z 2017 roku. Podczas gdy „Rescue Story” opowiada o odkupieniu i Bożej miłości, „Hundred Highways” mówi o przeżywaniu odkupienia, zgłębianiu wybaczenia oraz miłości do żony i rodziny, widzianej z perspektywy człowieka, który znalazł Zbawiciela i nigdy nie rezygnuje. Każda piosenka wyraża jego charakterystyczny styl mieszanki county, rocka i gospel, doskonale harmonizujący z wysokiej jakości ścieżkami wokalnymi, opowiadając o życiu w jego pełni. Producentem „Hundred Highways” jest wieloletni partner muzyczny Williamsa i wielokrotny laureat nagród Jonathan Smith.

Heart Of God

Pierwszy singiel z płyty, „Heart Of God”, nadal znajduje żywy odzew na całym świecie, a tylko w swoim premierowym tygodniu był słuchany niewiarygodne 1,5 miliona razy. Inne utwory to np. „Like A Billy Graham Revival”, zawierający wspomnienia z dzieciństwa piosenkarza o jego dziadkach i weekendowych podróżach na koncerty, „Jesus Fault”, duet z gwiazdą country Walkerem Hayesem, i „Love Is A Battleground”, oda do żony Williamsa.

Uhonorowana nagrodą GRAMMY piosenka „There Was Jesus”, którą Williams wykonał z udziałem Dolly Parton, otrzymała platynowy certyfikat RIAA. Oboje wspólnie świętowali sukces utworu podczas nagrywania programu telewizyjnego Parton „Mountain Magic Christmas”. Program ma się ukazać w najbliższym sezonie świątecznym na antenie NBC, a obok Williamsa wystąpią w nim: Jimmy Fallon, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus i Jimmie Allen, i inni.

Poza „There Was Jesus”, Williams dzieli się wieloma innymi, nowymi piosenkami w czasie swojej obecnej, śledzonej w mediach trasy koncertowej. Zaplanowana do 20 listopada, jesienna trasa „Zach Williams Fall ‘22 Tour” obejmuje 36 głównych ośrodków, m. in. New York City, Colorado Springs, Baton Rouge, Phoenix i Austin. Dodatkowo, w ramach biletów VIP i we współpracy z Armią Zbawienia, za każdy sprzedany bilet VIP, uboga rodzina z lokalnej społeczności otrzyma paczkę żywieniową, wystarczającą na tygodniowe utrzymanie czterech osób. Współpraca z Armią Zbawienia będzie kontynuowana w sezonie świątecznym, w którym Williams rozpocznie trasę „I Don’t Want Christmas To End”, mającą trwać przez cały grudzień. Szczegóły obydwu tras koncertowych oraz możliwość zakupu biletów na stronie https://www.awakeningevents.com/zachwilliams.

Lista utworów na płycie „A Hundred Highways”:

1. Big Tent Revival

2. Up There Down Here

3. Sunday’s Comin’

4. Heart of God

5. Like a Billy Graham Revival

6. Jesus’ Fault (z udziałem Walkera Hayesa)

7. Praise Opens Prisons

8. Looking for You

9. That’ll Preach

10. I Got You

11. Love is a Battleground

12. Holy Rollin’

13. Flesh and Bone (We Remember)

14. Far Too Good to a Man Like Me

15. Plan For Me

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

