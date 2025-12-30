Zabili go, bo doprowadził wielu muzułmanów do wiary w Chrystusa

Ekstremiści muzułmańscy w Ugandzie zamordowali ewangelistę tuż po zakończeniu publicznej debaty chrześcijańsko-muzułmańskiej, która odbyła się 12 grudnia – poinformowali świadkowie.

Konkona Kasimu, który przeszedł na chrześcijaństwo z islamu, był znany ze swojej dogłębnej znajomości zarówno Biblii, jak i Koranu. Brał udział w licznych dialogach chrześcijańsko-muzułmańskich w różnych regionach kraju, m.in. w Igandze, Mayuge, Jinji i Kampali. Miał 42 lata.

Kościół New Eden Church, do którego należał, zorganizował w dniach 8–12 grudnia otwartą debatę na świeżym powietrzu w miejscowości Busia we wschodniej Ugandzie. Do prowadzenia wydarzenia oddelegowano czteroosobowy zespół ewangelistów – trzech mężczyzn i jedną kobietę – z Kasimu jako głównym mówcą. Pozostali zajmowali się doradztwem i opieką duchową nad nowo nawróconymi, jak poinformowali liderzy kościoła.

W ostatnim dniu wydarzenia napięcie znacznie wzrosło, gdy kilku muzułmanów publicznie przyjęło chrześcijaństwo. Obawiając się o bezpieczeństwo Kasimu, lokalni chrześcijanie zapewnili mu tymczasowe schronienie, zanim wieczorem 12 grudnia cały zespół wyruszył do Igangi, oddalonej o 108 kilometrów na południowy zachód od Mbale.

Około godziny 18:30 zespół udał się w drogę na dwóch motocyklach. Kasimu podróżował z Recheal Kyakuwą, a dwaj pozostali członkowie zespołu jechali drugim pojazdem. Przejeżdżając przez podmokły teren Nakalama, zostali zatrzymani przez czterech mężczyzn ubranych w tradycyjne stroje islamskie – relacjonowała Kyakuwa.

Kobieta, która przeżyła atak, ale doznała obrażeń wymagających hospitalizacji, powiedziała, że początkowo sądzili, iż napotkani mężczyźni potrzebują pomocy. Jeden z nich nagle rozpoznał w Kasimu ewangelistę z debaty w Busii i uderzył go w głowę – powiedziała Kyakuwa ze szpitalnego łóżka w Igangi w rozmowie z Morning Star News.

Dodała, że napastnicy następnie zaatakowali ją, po czym straciła przytomność. W tym czasie drugi motocykl z pozostałymi członkami zespołu zdołał uciec.

Kasimu zmarł później w wyniku odniesionych obrażeń. Jego śmierć wywołała głęboki smutek wśród chrześcijańskich społeczności we wschodniej Ugandzie. Liderzy kościoła określili atak jako celowy zamach motywowany jego działalnością ewangelizacyjną.

– Kasimu zginął, ponieważ szerzył Królestwo Boże – powiedział pastor Jeremiah Kasowe z kościoła New Eden Church w Igandze. – Straciliśmy wspaniałego człowieka, który był znakomicie obeznany zarówno z Koranem, jak i Biblią, i wykorzystywał tę wiedzę, by głosić Chrystusa wielu ludziom.

Policja prowadzi śledztwo, ale do czasu publikacji nie wydała oficjalnego oświadczenia.

Atak ten jest kolejnym przypadkiem prześladowań chrześcijan w Ugandzie, które dokumentuje Morning Star News.

Konstytucja Ugandy oraz inne przepisy prawne gwarantują wolność religijną, w tym prawo do głoszenia własnej wiary i zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent populacji kraju, przy czym ich większe skupiska występują na wschodzie Ugandy.

Źródło: Morning Star News