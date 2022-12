Zabić Smoka – Daniel Kolenda

Ta książka nauczy Cię rozpoznawać i wygrywać duchowe bitwy! Prawdziwa bitwa to ta, której nie widać! Walka duchowa nie jest sprawą akademickich rozważań, tylko konkretnym doświadczeniem, a często kwestią życia i śmierci. Prawda jest taka, że jeżeli nie odniesiemy zwycięstwa w swoim wnętrzu, nigdy nie będziemy wygrywać w świecie wokół nas. (fragment wywiadu z autorem, „Głos Przebudzenia” 1 (4) 2021)

Działanie aniołów i demonów

Daniel Kolenda wnikliwie analizuje biblijne spojrzenie na pochodzenie oraz działanie aniołów i demonów. Wyjaśnia, czym jest tzw. duch czasów – inspirowane duchowo trendy społeczne i kulturowe kształtujące mentalność całych pokoleń. Autor nie szuka sensacji. Śmiało obala wiele popularnych w kościołach mitów na temat walki duchowej. Podkreśla znaczenie codziennej dyscypliny duchowej, uświęconego życia oraz autorytetu w modlitwie. Daje praktyczne wskazówki, jak wygrywać walkę w umyśle i jak przezwyciężać nałogi.

Był ciepły wieczór w Afryce Zachodniej. Przede mną jak okiem sięgnąć rozciągał się ogromny tłum. Powietrze było mgliste, pomarańczowe w świetle stadionowych reflektorów, które próbowały przebić się przez tumany kurzu naniesionego przez uporczywy harmatan, wzbitego teraz przez setki tysięcy par tańczących nóg. Tak jak zwykle głosiłem Ewangelię Jezusa Chrystusa. Mówiłem o krwi Jezusa i jej mocy, by zbawiać, uzdrawiać i uwalniać.

Wśród zgromadzonych była pewna szamanka, osoba dobrze znana wszystkim w okolicy, słynąca z klątw, którymi potrafiła uśmiercać. Tamtego wieczoru przyszła na nasze nabożeństwo nie po to, aby słuchać Ewangelii, ale żeby przekląć mnie, ewangelistę, i doprowadzić do mojej śmierci (…). Jeden z pastorów powiedział mi, że znał kilkanaście osób, które umarły po tym, jak ta kobieta rzuciła na nich klątwę. Nietrudno sobie wyobrazić, jak bardzo wszyscy się jej bali. Ja natomiast w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z jej obecności. Po prostu głosiłem Chrystusa jak zawsze. Szamanka zbliżyła się do sceny i…

(fragment Zabić smoka)

Spis treści książki „Zabić Smoka”:

Rozdział 1: Aniołowie i demony w Biblii

Rozdział 2: Skąd smok czerpie moc

Rozdział 3: Czy Bóg powiedział?

Rozdział 4: Duch czasu

Rozdział 5: Odwieczna bitwa

Rozdział 6: Duchowa walka odmitologizowana

Rozdział 7: Dyscyplina, poświęcenie i duchowa władza

Rozdział 8: Jak zabić własnego smoka

Rozdział 9: Oręże naszej walki

Rozdział 10: Wypędzanie demonów

Rozdział 11: Chodzenie w zwycięstwie

O autorze:

Daniel Kolenda – ewangelista misyjny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, kontynuator służby Reinharda Bonnkego, dyrektor zarządzający organizacji Christ for all Nations. Usługuje na całym świecie, przyprowadził do Chrystusa ponad 22 miliony ludzi

Książka Zabić Smoka dostępna jest u wydawcy, sklep www.nadziejadlaprzyszlosci.pl

Cena 42 zł (są też promocje)

Ilość stron: 251

Rok wydania: 2021