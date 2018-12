Zabić Kryptonit – John Bevere

Zabić kryptonit Johna Bevere’a ukazuje obszary, które mogą powstrzymywać przed naszym urzeczywistnianiem Bożego powołania. Ta książka rzuca wyzwanie i zachęca, abyśmy doświadczyli Boskiej natury Boga i siły w naszym życiu.

– ANDY DALTON, rozgrywający Cincinnati Bengals, National Football League

Książki Johna Bevere’a są wspaniałe, jednak ta zaskoczy wielu. Nie chodzi o to, że odbiega od swej wyjątkowej zdolności odnoszenia się do istotnych spraw. Wręcz przeciwnie. Życiowa łaska, by być całkowicie odpowiednim, jest tutaj jeszcze bardziej udoskonalona. Zaskoczeniem dla wielu będzie to, jak odkrywa coś, co znajduje się pod naszymi nosami, a pozostaje kompletnie niezauważone. Powiedzenie, że potrzebujemy tej książki, jest wielkim niedopowiedzeniem. Zabić kryptonit to niezbędna lektura dla wszystkich wierzących.

– BILL JOHNSON, Kościół Betel, Redding, CA, autor Bóg jest dobry

Od autora

Zabić kryptonit może być czytana od deski do deski, jak każda inna książka. Chciałem, aby rozdziały były krótkie, aby przeczytanie jednego nie zajmowało więcej niż dziesięć czy piętnaście minut. W każdym rozdziale znajdziesz komponent „Podejmij działanie”, który pomoże ci zastosować prawdy z danej części w twoim życiu. Proszę, nie pomijaj tych kroków – są istotną częścią doświadczenia tej książki. Polecam czytanie jednego rozdziału dziennie. W ten sposób możesz podjąć konieczne działanie, zanim przejdziesz do kolejnego rozdziału.

Na końcu książki znajdziesz również treść do dyskusji. To dodatek dla tych, którzy będą chcieli użyć Zabić kryptonit na spotkaniu grupy. Stworzyłem również kurs online i studium, które odnoszą się do treści tej książki. Obie opcje są świetne, jeżeli chcesz zagłębić się jeszcze bardziej w tym temacie (więcej informacji o kursie i studium znajduje się na końcu książki).

Jeżeli czytasz tę książkę jako część studium lub kursu Zabić kryptonit, polecam oglądanie bądź przesłuchanie cotygodniowych nauczań i odpowiedzenie w grupie na pytania znajdujące się na końcu. Później poproś każdego członka grupy o przeczytanie analogicznych rozdziałów przed kolejnym spotkaniem.

Dane książki:

Autor: John Bevere

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON

Fragment

PODEJMIJ DZIAŁANIE

Bóg ostrzega nas w dwudziestym drugim wersecie pierwszego rozdziału Listu św. Jakuba: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Zatem jeśli słyszymy słowo od Boga (przez Pismo, Ducha Świętego czy czyjeś nauczanie), ale nie udaje nam się wprowadzić tego w czyn, oszukaliśmy samych siebie.

Dowodem na wierzenie w coś nie jest zgadzanie się z tym, czego ktoś nas uczy, ale wprowadzaniem tego w czyn. To dlatego działania na końcu każdego rozdziału są tak ważne. Każde z nich jest pomocnym pobudzeniem, abyś podjął natychmiastową akcję, skupiając się na prawdach ujawnionych w rozdziale, który właśnie przeczytałeś. Są one zwięzłe, a ich dopełnienie nie powinno trwać zbyt długo.

Jeśli poświęcisz czas na wykonanie każdego działania, wyciągniesz z tej książki dużo więcej i doświadczysz dużo głębszej przemiany w swoim życiu. Zadanie pytania, którego się unika, może być jak pójście do dentysty na wstawienie plomby.

Musimy jednak znaleźć odwagę i stawić temu czoło, by otrzymać długotrwałe korzyści. Jak twoje życie wyróżnia się w świecie? Czy ludzie powiedzieliby, że żyjesz jak Jezus? Nie wzbraniaj się przed tym pytaniem. Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś żył jak Jezus? Jakie przyzwyczajenia byś złamał? Jak zmieniłoby to sposób, w jaki utrzymujesz relacje z otaczającymi cię ludźmi? Co zmieniłoby się w sposobie życia z rodziną?