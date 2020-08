Za siedmioma murami – Anna Sobieszuk

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami recenzji najnowszej książki, której patronujemy. Osoby angażujące się w pomoc osobom osadzonym zapewne z radością ją przeczytają i użyją w swojej służbie. Pozostali czytelnicy też znajdą coś dla siebie.

Recenzje książki:

W ostatnich latach wydano kilka pozycji o Bożym działaniu wśród więźniów, ale to ciągle za mało. Z olbrzymią radością przyjąłem pojawienie się kolejnej i gorąco zachęcam do przeczytania książki Ani Sobieszuk Za siedmioma murami.

To porywająca opowieść, w której splatają się historia autorki z historią chłopaków z Czerwonego Boru, a uzupełniana jest rozważaniami natury filozoficznej, teologicznej i socjologicznej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i może nawet kawałek siebie. Będzie poruszała sceptyka, wierzącego, naukowca… gwarantuję, że każdego. Nie jestem językoznawcą, raczej prostym hodowcą owiec, ale oceniam bardzo wysoko piękno literackie tej książki. Przeczytajcie i powiedzcie mi czy mam rację.

Miłej lektury…

– Piotr Wisełka – kapelan więzienny, dyrektor Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Poznaniu

—

Ania Sobieszuk nie napisała grzecznej książki o grzecznych ludziach. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Za siedmioma murami i się nie zawiodłem. Autorka nie idealizuje chrześcijańskiej misji, ucieka od popularnej mentalności sukcesu, od religijnej poprawności, by pokazać realną prawdę o sobie i swoich pasjach. Szczerość jest siłą tej książki, konfrontując czytelnika z pytaniem o autentyczność własnej wiary. Ania wpuszcza nas do więziennego świata, by skonfrontować lekkie i słodkie chrześcijaństwo uprawiane w niedzielne poranki. Również po to, byśmy zdali sobie sprawę, że Bóg pragnie się posługiwać właśnie nami, połamanymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy Jonaszami – opornymi, egoistycznymi istotami, a mimo tego, Bóg z radością nas angażuje. Świadectwo Autorki jest potwierdzeniem prawdy Ewangelii, że żniwo dusz jest gotowe do zbiorów, ale my, chrześcijanie, nie zawsze to widzimy. Czytajmy tę książkę i niech nasze oczy zobaczą siebie i świat w nowy sposób.

– Mariusz Muszczyński – autor książek: Bóg ma się dobrze. Kolizje wiary i wątpliwości, Siła w słabości, pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Ostoja” w Opolu

Dane książki

Tytuł: Za siedmioma murami. Bajka o miłości

Autor: Anna Sobieszuk

Wydawca: Wydawnictwo AF