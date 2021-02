YouTube wyrzuca LifeSiteNews, usuwa wszystkie ich filmy pro-life

Gdy giganci technologii kontynuują wysiłki, by cenzurować konserwatywne głosy, YouTube zakazał dostępu LifeSiteNews do swojej popularnej platformy publikującej nagrania wideo i usunął z niej wszystkie filmy pro-life tej organizacji.

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy mieliśmy do czynienia z coraz większą cenzurą YouTube”

LifeSiteNews poinformowało o działaniu YouTube w środę 10 lutego na swojej stronie internetowej, donosząc o utracie dostępu do ponad 300 tysięcy subskrybentów swojego kanału.

„YouTube właśnie całkowicie usunęło kanał LifeSiteNews. To nie jest tymczasowy zakaz; każdy nasz film wideo został całkowicie usunięty” – napisano na stronie internetowej LifeSiteNews. „Na szczęście mamy kopie zapasowe wszystkich naszych nagrań wideo, jednak setki tysięcy ludzi straciło dostęp do naszych głoszących prawdę treści”.

Krótka notatka kieruje sympatyków usuniętego kanału do Rumble, konserwatywnej platformy, na której można oglądać filmy LifeSiteNews.

W wypowiedzi dla CBN News, przedstawiciel LifeSiteNews mówi: „W ciągu ostatnich trzech miesięcy mieliśmy do czynienia z coraz większą cenzurą YouTube. Oflagowano kilka naszych reportaży o szczepionce przeciwko COVID-19, jako naruszających ich warunki świadczenia usług. W efekcie, otrzymaliśmy dwa ostrzeżenia i przez kilka tygodni byliśmy zawieszeni, nie mogąc publikować żadnych nowych treści. W tamtym czasie poinformowano nas, że jeśli w ciągu 90 dni dojdzie do kolejnego naruszenia, zostaniemy trwale usunięci”.

„Każdy kanał, który łamie naszą politykę dezinformacji na temat COVID-19, zostanie zawieszony”

W listopadzie zeszłego roku, YouTube na tydzień zawiesiło kanał LifeSiteNews po doniesieniach o „dezinformacji medycznej”, jaka miała znaleźć się na ich filmie wideo zawierającym uwagi pewnego lekarza medycyny – poinformował „The Blaze”.

Później tego samego miesiąca, YouTube zawiesiło kanał z powodu filmu wideo zatytułowanego „Katolickie tradycje bożonarodzeniowe wpajają wiarę twoim dzieciom”. Przed usunięciem nagrania, YouTube oznaczył je symbolem „dezinformacji medycznej”.

Rzecznik Google, firmy będącej właścicielem YouTube, w rozmowie z „The Blaze” powiedział, że kanał LifeSiteNews został zamknięty z powodu wielokrotnego łamania ich polityki dezinformacji na temat COVID-19. Wszelkie treści promujące metody, które odbiegają od informacji podawanych przez lokalne władze ochrony zdrowia lub WHO, są zabronione.

„Każdy kanał, który łamie naszą politykę dezinformacji na temat COVID-19, zostanie zawieszony, co oznacza tymczasowy zakaz przesyłania [materiałów] lub streamingu na żywo. Kanały, które zostaną trzykrotnie zawieszone w tym samym okresie 90-dni, będą trwale usunięte z YouTube” – powiedział rzecznik.

„…prawda nadal będzie docierać do uszu tych, którzy najbardziej jej potrzebują” – zapewnia dyrektor marketingu LifeSiteNews

W oświadczeniu dla CBN News, dyrektor marketingu LifeSiteNews, Rebekah Roberts, powiedziała: „Prawda jest taka, że od jakiegoś czasu spodziewaliśmy się tego. YouTube i inni tytani technologii po prostu nie są zainteresowani pozwalaniem komukolwiek na odcinanie się od ich zatwierdzonej przez państwo, liberalnej, totalitarnej ideologii.”

„Na szczęście, podjęliśmy już kroki uprzedzające, by zapewnić, że prawda nadal będzie docierać do uszu tych, którzy najbardziej jej potrzebują w tych dyktatorskich czasach. Jesteśmy aktywni na różnych innych platformach, jak Gab, Telegram i Rumble, i zachęcamy innych, by tam do nas dołączyli”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

