Yolanda Adams – Day By Day

Yolanda Yvette Adams (ur. 27.08.1961), amerykańska piosenkarka gospel, producentka muzyczna, aktorka i prowadząca program radiowy WBLS. Jak podaje „SoundScan”, do września 2009 roku sprzedała 4,5 mln płyt w samych Stanach Zjednoczonych oraz ponad 8 milionów na całym świecie. Z kolei Billboard Magazine określił ją mianem artystki gospel nr 1 ostatniej dekady (grudzień 2009).

Yolanda urodziła się w Teksasie, jako najstarsza z szóstki rodzeństwa. Po ukończeniu Texas Southern University rozpoczęła pracę jako nauczycielka oraz dorywczo jako modelka, by w końcu porzucić nauczanie i skupić się wyłącznie na muzyce.

Po raz pierwszy przykuła uwagę Thomasa Whitfield’a i „Sound of Gospel Records” kiedy śpiewała jeszcze w chórze przypisanym Kościołowi Bożemu w Chrystusie. I tak w roku 1987 pojawiła się jej pierwsza płyta „Just As I Am” wydana właśnie przez „Sound of Gospel Records”. Kolejnym istotnym krokiem w karierze Adams było ukazanie się płyty „Mountain High…Vallej Low (1999), która rok później okryła się podwójną platyną i zdobyła Nagrodę Grammy.

W swojej karierze zdobyła w sumie 4 nagrody Grammy, 16 Nagród Stellar, 4 Nagrody Dove, 1 Nagrodę w American Music Awards, 7 Nagród NAACP, 1 Nagrodę Soul Train Music Awards oraz 5 Nagród BET. Jej dyskografia w latach 1987 – 2011 obejmuje 13 płyt.

Płyta „Day By Day” pojawiła się w roku 2005 po prawie czterech latach przerwy od ukazania się poprzedniego albumu. Na płycie znajduje się także singiel „Victory”, który można usłyszeć w filmie „The Gospel” (Ewangelia).

Płyta to 12 utworów:

1. Victory

2. Tonight

3. Someone Watching Over You

4. Alwaysness

5. Day By Day

6. Lift Him Up

7. It’s Gon Be Nice

8. Be Blessed

9. Better Than Gold

10. Show Me

11. I’m Grateful

12. This Too Shall Pass

W jednym z udzielonych wywiadów, Yolanda tak wyjaśnia tytuł płyty: „Pozwalam zauważyć moim słuchaczom, że to proces. Że kiedy postanawiasz <Tak, Panie, chcę, żebyś prowadził moje życie, chcę, żebyś…przeprowadził mnie przez ten cały trud…> to nie dzieje się automatycznie. I nie przeskakujesz niczym Superman do następnego poziomu duchowego. To tak nie działa. To podróż dzień po dniu”.

Źródło opr: Radio Chrześcijanin

Płyta: Yolanda – Day By Day