Wzrost przemocy wobec chrześcijan w Europie obejmuje również morderstwa

Według najnowszego raportu Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji wobec Chrześcijan w Europie (OIDAC Europe) z siedzibą w Wiedniu, liczba ataków osobistych na chrześcijan w 2024 roku wzrosła do 274 – z 232 w roku poprzednim. Spośród 2 211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan najwięcej dotyczyło miejsc kultu religijnego we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.

Dane zostały przedstawione 18 listopada br. przez dyrektor OIDAC Europe, Anję Tang (wcześniej Hoffmann), podczas posiedzenia Zespołu ds. Wolności Religii, Sumienia i Przekonań w Parlamencie Europejskim. Tang przypomniała europosłom o przypadkach brutalnych napaści, w tym morderstw.

– Z niepokojem odnotowujemy nie tylko rosnącą liczbę ataków na chrześcijan, ale również narastającą nietolerancję społeczną wobec wyznawców chrześcijaństwa – powiedziała Tang. – Coraz częściej chrześcijanie w Europie są także ścigani za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Przykładem może być fińska polityk Päivi Räsänen, która od ponad sześciu lat jest sądzona za opublikowanie cytatu z Biblii w 2019 roku.

Raport przytacza m.in. przypadek śmierci 76-letniego zakonnika w Hiszpanii, do której doszło 9 listopada ubiegłego roku. Mężczyzna podający się za Jezusa Chrystusa wtargnął do klasztoru Santo Espíritu del Monte w miejscowości Gilet, na północ od Walencji, atakując zakonników i raniąc kilku z nich.

10 września 2025 r. w Lyonie zamordowany został chrześcijanin pochodzenia irackiego, który transmitował na TikToku wypowiedź na temat swojej wiary. Ashur Sarnaya, niepełnosprawny Asyryjczyk poruszający się na wózku inwalidzkim, uciekł z Iraku przed prześladowaniami ze strony Państwa Islamskiego (IS). Jak podano, otrzymywał wcześniej groźby w komentarzach internetowych i anonimowych telefonach. Miał 45 lat.

Do ataku doszło przed godziną 22:30 w pobliżu jego mieszkania przy 53 Rue Sergent Michel Berthet w 9. dzielnicy Lyonu. Świadkowie relacjonowali, że napastnik czekał na Sarnayę, po czym dźgnął go nożem w szyję.

W innym incydencie w styczniu tego roku, powiązany z Państwem Islamskim napastnik zastrzelił mężczyznę podczas mszy świętej w katolickim kościele w Stambule.

Raport wskazuje także, że przypadki agresji wobec duchownych w Polsce i Hiszpanii są poważnie niedoszacowane.

– W Polsce niemal połowa ankietowanych księży zadeklarowała, że w minionym roku doświadczyła aktów agresji – jednak ponad 80 procent z nich nie zgłosiło tych przypadków na policję – czytamy w raporcie.

Na kontynencie wciąż obowiązują liczne ograniczenia wolności religijnej, w tym zakazy modlitwy publicznej i manifestacji religijnych, postępowania karne za wyrażanie przekonań, naruszenia autonomii religijnej i praw rodzicielskich oraz ograniczenia prawa do sprzeciwu sumienia – twierdzi OIDAC Europe.

W marcu tego roku sąd w Finlandii skazał starsze małżeństwo chrześcijańskie za „napaść”, po tym jak wspólnie modlili się z młodym mężczyzną zmagającym się z własną seksualnością.

– Mężczyzna sam zwrócił się do nich o wsparcie i dobrowolnie uczestniczył w modlitwie, jednak sąd uznał jego roszczenie, że modlitwy wyrządziły mu szkodę psychiczną – podano w raporcie.

W wielu państwach europejskich kontynuowany był trend z lat poprzednich – chrześcijan karano za cichą modlitwę lub oferowanie rozmów w tzw. „strefach buforowych” wokół klinik aborcyjnych.

W Hiszpanii co najmniej 20 osób od 2022 roku zostało postawionych w stan oskarżenia za pokojową modlitwę w pobliżu takich placówek.

– Inni byli ścigani za wyrażanie swoich przekonań religijnych lub tradycyjnych nauk chrześcijańskich na temat etyki seksualnej – zauważa raport.

Francja odnotowała najwyższą liczbę przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Europie. W pierwszej połowie 2025 roku liczba takich incydentów wzrosła tam o 13 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Wśród przykładów znalazło się zatrzymanie podejrzanego islamisty, który planował zamach terrorystyczny inspirowany ideologią IS na paryską katedrę Notre-Dame. W innym przypadku zniszczono 50 grobów na południu Francji. Na nagrobkach i pobliskim kościele pojawiły się napisy w rodzaju: „Podporządkujcie się islamowi”.

W Niemczech liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w 2024 roku wzrosła o 22 procent – z 277 do 337 przypadków. Rok wcześniej odnotowano tam wzrost aż o 105 procent. Niemcy miały też najwyższą liczbę podpaleń obiektów chrześcijańskich – 33 incydenty.

Autorzy raportu podkreślają, że dane uwzględniają jedynie przestępstwa o podłożu politycznym, przez co pomijają wiele ataków mających inne motywacje.

W Hiszpanii liczba brutalnych ataków na chrześcijan podwoiła się, a akty wandalizmu wobec kościołów i symboli religijnych wzrosły o 12 procent.

Z kolei brytyjska Komisja Śledcza ds. Dyskryminacji Chrześcijan (CIDAC) opublikowała w czerwcu 2024 r. raport, według którego 56 procent ankietowanych chrześcijan doświadczyło wrogości lub szyderstw z powodu swoich przekonań, zwłaszcza w miejscu pracy.

Kolejne przesłuchania prowadzone przez komisję ujawniły jednak, że wielu chrześcijan, mimo zapewnienia anonimowości, nie zdecydowało się na udział w badaniu z obawy przed stygmatyzacją lub negatywnymi konsekwencjami osobistymi.

– Chrześcijanie coraz częściej czują się marginalizowani w środowisku, które postrzegają jako coraz bardziej wrogie i dyskryminujące – zaznaczyła komisja, na co powołuje się OIDAC Europe.

Raport wspomina również o uprzedzeniach mediów wobec chrześcijan w Europie oraz o naruszeniach wolności religijnej na terenach ukraińskich okupowanych przez Rosję.

Współprzewodniczący zespołu europosłowie Bert-Jan Ruissen i Miriam Lexmann wezwali Unię Europejską do konkretnych działań w sprawie przedstawionych problemów.

– Ataki na chrześcijan i dyskryminacja wobec nich w Europie są bagatelizowane, ale liczby są alarmujące – powiedział Ruissen. – Jako zespół złożony z 30 zaniepokojonych europosłów, wzywamy UE i jej państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań.

Zespół przedstawił trzy konkretne postulaty wobec Komisji Europejskiej – podaje OIDAC Europe.

Po pierwsze, zaapelowano o powołanie Europejskiego Koordynatora ds. przeciwdziałania atakom i dyskryminacji wobec chrześcijan – na wzór koordynatorów ds. walki z antysemityzmem i nienawiścią wobec muzułmanów.

Europosłowie w liście z 4 kwietnia skierowanym do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, oraz Magnusa Brunnera, komisarza ds. spraw wewnętrznych i migracji, podkreślali: „Najwyższy czas, by przypadki ataków na chrześcijan zostały właściwie potraktowane”.

Po drugie, wezwano państwa członkowskie do zbierania i raportowania danych dotyczących ataków i dyskryminacji wobec chrześcijan. Po trzecie, zaapelowano o uruchomienie finansowania unijnego na rzecz walki z tym zjawiskiem – analogicznie do funduszy przeznaczonych na zwalczanie antysemityzmu i nienawiści wobec muzułmanów.

Autor: Chris Eyte

Źródło: Christian Daily