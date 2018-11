Wzrastanie w wierze – Wilhelm Busch

Pójście za Jezusem Chrystusem zaczyna się od wiary – zaufania Mu jako Panu i Zbawcy. Zaś całe życie chrześcijańskie to wzrastanie w tej wierze, bez której nie można podobać się Bogu. Jakie są najlepsze warunki do wzrostu naszej wiary i wydawania owocu nawrócenia? Co powinniśmy czynić, by Chrystus zmieniał zarówno nas, jak i otaczającą nas rzeczywistość? Proste zasady życia naśladowcy Jezusa przedstawia w tej książeczce autor bestselerowych pozycji Jezus naszym przeznaczeniem oraz 365 razy On.

O autorze

Wilhelm Busch (1897–1966) był niemieckim pastorem luterańskim związanym z ruchem pietystycznym, kładącym szczególny nacisk na osobiste nawrócenie, biblijną pobożność i zaangażowanie misyjne chrześcijan. Swą posługą kaznodziejską i publikowanymi książkami zyskał wielką popularność nie tylko w Niemczech. Jego bezkompromisowa postawa wobec hitleryzmu naraziła go na prześladowania ze strony nazistów.

Dane książki

Tytuł: Wzrastanie w wierze

Autor: Wilhelm Busch

Wydawca: Wydawnictwo CLC