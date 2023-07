Wzmożone ataki na chrześcijan w Nigerii

Lokalny obszar rządowy Mangu był epicentrum przemocy, a ekstremistyczni członkowie plemienia Fulani, którzy tradycyjnie są pasterzami bydła, plądrowali i palili domy chrześcijan oraz zabijali ich, gdy ci próbowali uciec.

Zostaliśmy otoczeni przez napastników. Mi udało się uciec. Dwóch moich sąsiadów zostało zabitych. Moja żona i dzieci ledwo uszły z życiem. Widziałem ekstremistów na własne oczy, spalili nasze jedzenie, materace, poduszki, olej palmowy. Spalili wszystko, co miałem. Wszystko, co nam pozostało to ubrania, które nosimy.