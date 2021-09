Wywiad: Talibowie namierzają chrześcijan w Afganistanie

Talibowie są zajadłymi wrogami ewangelii i nie tolerują obecności chrześcijan na podległym sobie terytorium. Wszystkim miejscowym wyznawcom Chrystusa grozi śmierć. Co w związku z tym robią teraz chrześcijanie w Afganistanie? Jaka przyszłość czeka Kościół Jezusa Chrystusa pod rządami Talibów? Jak możemy pomóc afgańskim chrześcijanom? O co powinniśmy się modlić? Między innymi na podobne pytania odpowiedział prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

