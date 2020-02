Wywiad: Alexandria Levin mówi o swojej pierwszej płycie długogrającej

Alexandria Levin to naśladowczyni Jezusa, która z pasją śpiewa na Bożą chwałę. W wieku 12 lat zaczęła śpiewać w kościołach i podróżować z zespołami służby muzycznej, a przez ostatnie 10 lat jest liderem uwielbienia. Alexandria przez lata pisała piosenki i przez muzykę wyrażała swoją cześć dla Boga.

W 2018 roku przyjęła bardziej celowe podejście do swojej twórczości i zaczęła współpracować z przyjaciółmi i rodziną. Gdy odkryła w sobie głęboką pasję do tej pracy, kontynuowała proces, rozwijając się i pisząc piosenki, które wyrażały jej miłość do Jezusa i niezwykłą historię Jego własnej miłości w jej życiu.

Pod koniec 2018 roku, Alexandria nawiązała kontakt z Glennem i Susan Tabor z Gat3 Productions. Glenn jest wielokrotnym laureatem nagród Grammy, inżynierem dźwięku i producentem z Charlotte w Karolinie Północnej. Przy zachęcie Gat3 i Dream Records, Alexandria zaczęła pracę nad swoim pierwszym albumem długogrającym.

Płyta zatytułowana „Amazed” składa się z 10 oryginalnych piosenek i ukazała 17 stycznia tego roku, firmowana przez Dream Label Group. Artystka spotkała się z TheChristianBeat, by porozmawiać o tym, czego słuchacze mogą się spodziewać po jej nowej płycie.

Gratulujemy wydania twojego pierwszego longplaya! Jakie to uczucie, gdy masz przed sobą ukończony produkt, gotowy do oddania w ręce słuchaczy?



Wielkie dzięki! Jestem ogromnie podekscytowana!

Kiedy po raz pierwszy poczułaś wezwanie, by zanieść swoją muzykę słuchaczom w kraju i za granicą?

Czułam je latami!

Jak długo trwała praca nad tym projektem i co było dla ciebie najbardziej znaczące w tej podróży?

Ten proces zaczął się latem 2018 roku od rozmowy z przyjacielem nad pizzą! A najbardziej znaczące było dla mnie ogromne wsparcie moich przyjaciół, rodziny i kościoła.

Jak opisałabyś nowym słuchaczom brzmienie tej płyty?



Jest autentyczna i pełna uwielbienia.

Jak ci się układała praca z Glennem Taborem III?



Glenn jest najlepszy. Jest tak dobry w tym, co robi, i to najmilszy facet, jakiego spotkałam. To dla mnie zaszczyt, że mogłam z nim pracować.

Jakie aspekty twojego osobistego życia słuchacze mogą zidentyfikować jako mające wpływ na ten nowy zestaw utworów?

Objawienie wiernej miłości Boga. Ta rzeczywistość całkowicie zmieniła moje życie. Choć może to brzmieć jak rzecz podstawowa, fakt jest taki, że Boża, wierna miłość jest rewolucyjna!

Jaki przekaz masz nadzieję zanieść słuchaczom tej płyty?

Przekaz o tym, że są kochani przez Boga, i że nie są sami!

Jak zdefiniowałabyś sukces tego albumu?



Sukcesem byłoby przybliżenie ludzi do Jezusa.

Kto w tym momencie jest dla ciebie największą muzyczną inspiracją?

Tasha Cobbs i Natalie Grant.

Autor: Herb Longs

Źródło: TheChristianBeat

Na płycie:

1. Shaken

2. How I Trust

3. Prince Of Peace

4. Amazed

5. Breathe

6. I Can Feel

7. Love Changes Everything

8. Hope Is Here

9. You Won’t Let Go

10. Let’s Begin Again