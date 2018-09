Wytrwała miłość

Statystyki podają, że 50 procent małżeństw kończy się rozwodem. W dzisiejszym świecie, gdzie ludzie poszukują tego, co zapewnia największą przyjemność, dotrzymanie małżeńskich przyrzeczeń nie należy do łatwych. Dla Joni i Kena Tada przeszkody były jeszcze większe – Joni dotknięta jest porażeniem czterokończynowym. Po 25 latach małżeństwa ich miłość nadal rozkwita. Zobacz, co robili, żeby ich małżeństwo mogło dawać satysfakcję i trwać.

