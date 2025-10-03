Wystawa Zwojów znad Morza Martwego w Waszyngtonie

22 listopada 2025 roku w Muzeum Biblii w Waszyngtonie otwarta zostanie wystawa Dead Sea Scrolls: The Exhibition, prezentująca fragmenty najstarszych znanych manuskryptów biblijnych. Ekspozycja potrwa do września 2026 roku i będzie jedyną okazją na wschodnim wybrzeżu USA, by zobaczyć te bezcenne zabytki.

Organizatorami wydarzenia są Israel Antiquities Authority oraz Running Subway Productions. Wystawa obejmie ponad 200 artefaktów z izraelskiej kolekcji skarbów narodowych oraz rotacyjne prezentacje fragmentów Zwojów. Ze względu na ich kruchość zaplanowano trzy odsłony – pierwsza (listopad 2025–luty 2026) pokaże m.in. fragmenty Księgi Rodzaju, Hioba, Psalmów i Zwoju Wojny. Kolejne zaprezentują m.in. Wielki Zwój Psalmów, Lamentacje, Izajasza i Dokument Damasceński.

Zwoje odkryto w 1947 roku w jaskiniach w pobliżu Qumran nad Morzem Martwym. Powstały między III w. p.n.e. a I w. n.e., zapisane po hebrajsku, aramejsku i grecku. Zawierają fragmenty niemal wszystkich ksiąg Biblii hebrajskiej, hymny, modlitwy i reguły wspólnotowe, oferując unikalny wgląd w judaizm okresu Drugiej Świątyni.

Wśród eksponatów znajdą się również znaleziska archeologiczne z całego Izraela, m.in. Kamień z Magdali z synagogi z I wieku, fragmenty łodzi z czasów Jezusa, ostraka z Masady oraz opakowanie zwoju z Qumran. Wystawie towarzyszyć będą instalacje multimedialne i fotografie dokumentujące prace archeologiczne.

– Odkrycie Zwojów znad Morza Martwego cofnęło najstarsze znane odniesienia biblijne o ponad tysiąc lat – podkreśla Orit Shamir z Israel Antiquities Authority. – Zrewolucjonizowały badania nad Biblią, ukazując jej rozumienie i praktykę sprzed naszej ery.

Program edukacyjny obejmie wykłady i atrakcje dla dzieci, w tym interaktywną grę terenową. Dla naukowców i wspólnot religijnych to rzadka okazja, by zobaczyć manuskrypty, które wciąż kształtują współczesne rozumienie tekstów świętych.

Źródło opr. Christian Daily