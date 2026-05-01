Wystawa kaligrafii przyciąga uwagę 70-metrowym ręcznie pisanym zwojem Ewangelii Jana

Koreańsko-amerykańska wystawa kaligrafii w Los Angeles zwróciła uwagę dzięki prezentacji 70-metrowej, ręcznie napisanej transkrypcji Ewangelii św. Jana. Jak twierdzi jej autorka, ukończenie dzieła zajęło jej rok codziennego pisania i modlitwy.

Jak podaje Christian Daily Korea, indywidualna wystawa doświadczonej kaligrafki Kim Chang-soon, znanej również jako Laura Kim, odbyła się od 18 do 25 kwietnia w Galerii EK niedaleko Koreatown w Los Angeles. Na wystawie pokazano ponad 50 prac z kilku dekad kariery artystki, jednak jej centralnym punktem był duży zwój zawierający cały tekst Ewangelii Jana, ręcznie zapisany, znak po znaku, na tradycyjnym koreańskim papierze do kaligrafii.

Kim opisała ten projekt jako przedsięwzięcie zarówno artystyczne, jak i duchowe.

„Przez rok, każdego dnia, z modlitwą, pisałam każdy znak” — powiedziała, jak wynika z relacji. Praca została wyeksponowana w formie zwoju na całej przestrzeni galerii.

Wystawa zatytułowana „Pędzlem, tuszem, latami” podkreślała ponad 70-letnie zaangażowanie Kim w kaligrafię i poruszała tematy wiary, wytrwałości oraz artystycznej dyscypliny.

Podczas otwarcia goście mogli również obejrzeć pokaz kaligrafii na żywo, podczas którego Kim zaprezentowała publiczności swoje umiejętności.

Ręcznie spisany 70-metrowy zwój Ewangelii Jana, stworzony przez artystkę Kim Chang-soon w ciągu roku, stanowił główną atrakcję jej wystawy w Los Angeles. Christian Daily Korea

Obecnie, mając ponad 80 lat, Kim rozpoczęła naukę kaligrafii w wieku 10 lat, a później kształciła się pod kierunkiem kilku wybitnych koreańskich mistrzów tej sztuki, w tym Kim Chung-hyuna. Jej prace szybko zyskały uznanie i zdobywały nagrody w studenckich konkursach kaligrafii w Korei Południowej.

Po emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1975 roku Kim zajęła się, obok kaligrafii, także działalnością literacką, otrzymując wyróżnienia w konkursach poezji koreańskojęzycznej w społeczności koreańsko-amerykańskiej.

Kim powiedziała, że z czasem jej podejście do kaligrafii ewoluowało — od dążenia do technicznej doskonałości ku formie wewnętrznej dyscypliny.

„Na początku chciałam po prostu pięknie pisać” — powiedziała. „Ale z czasem pędzel stał się narzędziem dyscyplinowania mojego serca”.

Obecnie pełni funkcję doradcy Korean American Calligraphy Association w Stanach Zjednoczonych i uczy kaligrafii w Koreatown Senior & Community Center w Los Angeles.

Przedstawiciel galerii powiedział, że wystawa daje zwiedzającym możliwość refleksji nad dziełami ukształtowanymi przez dziesięciolecia praktyki artystycznej i osobistych doświadczeń.

Źródło: Christian Daily