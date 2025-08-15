Ze świata

Wyspy Salomona chcą podnieść minimalny wiek zawarcia małżeństwa do 18 lat

15/08/2025Aktualizowane: 15/08/2025
Zdjęcie: ANURAG1112 z Pixabay

Rząd Wysp Salomona rozpoczął przegląd ustawy małżeńskiej z 1945 roku, planując podniesienie minimalnego wieku do 18 lat. Wspólnoty religijne również popierają reformę – jak podkreślił sekretarz generalny Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Wysp Salomona, kraj „zmierza w dobrą stronę”, ale powinien działać szybciej.

Kampania „Make It 18”, prowadzona przez World Vision, Save the Children i ChildFund przy wsparciu Nowej Zelandii, wykazała silne poparcie społeczne dla zmian – także w przypadku małżeństw zwyczajowych. Obecnie prawo nie chroni skutecznie dzieci, a co piąta kobieta zawiera związek małżeński przed ukończeniem 18 lat.

Według danych UNICEF, dzieci stanowią 45% z 756 tys. mieszkańców kraju, a co piąta kobieta wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Na skalę problemu wpływają głęboko zakorzenione normy kulturowe, nierówności płci oraz ubóstwo.

Zmiany mają dostosować prawo do międzynarodowych konwencji i lepiej chronić dzieci przed wczesnymi małżeństwami.

