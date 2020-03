Wysoki rangą duchowny irański dopuszcza użycie izraelskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi

Wysoki rangą irański duchowny powiedział, że obywatele Iranu mogą używać opracowanej przez Izrael, przyszłej szczepionki przeciw koronawirusowi, jeśli „nie ma zamiennika”.

„Nie jest dopuszczalne kupowanie i sprzedawanie Syjonistom i Izraelowi” – stwierdził w środę 11 marca Wielki Ajatollah Naser Makarem Shirazi w wywiadzie dla irańskiej gazety „Hamdeli”. „Jeśli to jedyne leczenie i nie ma zamiennika (…) wtedy nie jest to przeszkodą”.

Izrael i Iran to zaprzysięgli wrogowie, jednak pandemia COVID-19 pustoszy tę Islamską Republikę.

W czwartek 12 marca, po raz pierwszy od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku, Iran zwrócił się do Międzynarodowego Funduszu Monetarnego z prośbą o 5 miliardów dolarów pożyczki na walkę z koronawirusem. Prośba ujawnia, jak wielkie żniwo epidemia zebrała w irańskiej gospodarce, i tak osłabionej amerykańskimi sankcjami.

Iran twierdzi, że potrzebuje masek na twarz, zestawów do badań, respiratorów, fartuchów chirurgicznych i innego wyposażenia medycznego. Światowa Organizacja Zdrowia wysłała niedawno do Iranu pomoc medyczną, w tym 1.100 zestawów do badań, umożliwiających zbadanie na obecność COVID-19 ponad 105 tysięcy osób.

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba zgonów z powodu koronawirusa wynosi 429, a ponad 10 tysięcy Irańczyków jest chorych. Jednak eksperci sądzą, że te liczby są znacznie wyższe od rządowych doniesień. Według informacji „The Washington Post”, wśród zmarłych są dwa tuziny członków irańskiego parlamentu, bliski doradca Najwyższego Przywódcy i były dyplomata. Kilkudziesięciu innych przedstawicieli władz, w tym wiceprezydent, uległo zarażeniu COVID-19.

Niedługo po dotarciu koronawirusa do Iranu, rząd zaczął kopać masowe groby w mieście Qom, by pomieścić wszystkie ofiary śmiertelne – donosi „The New York Times”.

Iran zawiesił naukę w szkołach i pozamykał stadiony. Jednak miejsca kultu religijnego pozostają otwarte, a bazary i ulice Teheranu, miasta najbardziej dotkniętego epidemią wirusa, nadal są gwarne od tłumów. Irańscy liderzy, jak przywódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Hossein Salami, szerzą teorie spiskowe o wyprodukowaniu wirusa przez USA.

W czwartek 12 marca, Najwyższy Przywódca Ajatollah Ali Khamenei powiedział, że istnieją „pewne dowody, sugerujące możliwość ataku biologicznego” przy pomocy wirusa, i polecił siłom zbrojnym zorganizowanie mobilnych szpitali.

Tymczasem, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, Arabia Saudyjska i Bahrajn, sami wrogowie Iranu, oskarżają państwo o nieodpowiedzialne działanie, cenzurę i ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za wzrost przypadków zarażenia na Bliskim Wschodzie.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News