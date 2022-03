Iran: Wyrok uniewinniający dla 9 chrześcijan

28 lutego sąd apelacyjny w Teheranie uniewinnił ze wszystkich zarzutów dziewięciu skazanych chrześcijan. W swoim orzeczeniu sędziowie wyraźnie zaznaczyli, że przynależność do kościoła domowego nie stanowi „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego” – co jest częstym zarzutem wobec chrześcijan. Wydaje się jednak, że przedwczesne jest wyciąganie z tego wniosku o zmianie kierunku polityki Iranu w stosunku do chrześcijan i kwestii wolności religijnej.

Brak dowodów na popełnienie przestępstwa

Uniewinnieni to Khalil Dehghanpour, Hossein (Elisha) Kadivar, Kamal Naamanian, Mohammad Vafadar, Shahrooz Eslamdoust, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi i Behnam Akhlaghi oraz pastor Abdolreza (Matthias) Ali-Haghnejad. Wszyscy oni przeszli z islamu na chrześcijaństwo i należą do tego samego kościoła. Mężczyźni zostali skazani na pięć lat więzienia w październiku 2019 r. za „narażanie bezpieczeństwa narodowego” i „przynależność do kościoła domowego”.

Pod koniec listopada 2021 r. Sąd Najwyższy niespodziewanie nakazał ponowne rozpatrzenie ich sprawy, uznając, że mężczyźni nie popełnili żadnego przestępstwa. Następnie zostali warunkowo zwolnieni z odbywania kary w oczekiwaniu na ponowne rozpatrzenie ich sprawy. Dziewięciu mężczyzn spędziło już łącznie prawie 20 lat za kratami więzienia w związku z tymi zarzutami, jednak sędziowie stwierdzili, że nie ma „wystarczających dowodów” na popełnienie przez nich zarzucanych im przestępstw.

W orzeczeniu z 28 lutego sąd apelacyjny uwzględnił argumenty obrony, że dziewięciu mężczyzn uczestniczyło jedynie w spotkaniach kościoła domowego „zgodnie z naukami chrześcijaństwa”, jak podaje portal Article18. Jako chrześcijanie byli również nauczeni żyć „w posłuszeństwie, uległości i poparciu dla władz”.

Adwokat skarży się na arbitralność sądów

Wyrok i argumenty są silnym znakiem nadziei dla chrześcijan nawróconych z islamu w Iranie. Nie stanowi to jednak precedensu dla przyszłych procesów, ponieważ sprawa nie została przekazana do Sądu Najwyższego w celu podjęcia ostatecznej decyzji, jak wyjaśnia Article18.

Sądy w Iranie postępują z chrześcijanami w sposób bardzo niekonsekwentny. Dziewięciu chrześcijan zostało całkowicie uniewinnionych przez Sąd Apelacyjny, ale dwóm z nich postawiono już nowe zarzuty. Trzeci z nich został już odesłany do więzienia w styczniu przez innego sędziego Sądu Najwyższego w związku z błędem sądu apelacyjnego w sprawie sprzed siedmiu lat.

Nasser Navard Gol-Tapeh otrzymał w zeszłym miesiącu informację, że jego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został odrzucony przez Sąd Najwyższy – mimo że jego dziesięcioletni wyrok opierał się na zarzutach bardzo podobnych do tych, które postawiono dziewięciu osobom uniewinnionym zaledwie kilka dni wcześniej. „Niestety, lokalne oddziały Sądu Najwyższego wydają wyroki arbitralnie i bez poszanowania praw oskarżonych” – powiedział adwokat Soleimani.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Iran zajmuje 9. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie!

Podziękuj za niespodziewane uniewinnienie i za nadzieję, jaką daje ono wszystkim chrześcijanom w Iranie.

Módl się nadal o pocieszenie i siły dla Nassera Navarda Gol-Tapeha i wszystkich innych chrześcijan przebywających obecnie w więzieniu.

Módl się, aby więcej sędziów zgodziło się z oceną Sądu Apelacyjnego i aby było więcej wyroków uniewinniających.

Módl się, aby Jezus nadal budował swój Kościół w Iranie.

Źródła: Article18, Open Doors

Za Open Doors

