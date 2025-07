Wypełnią ulice Meksyku podczas Wielkiego Dnia Pokory

Tysiące ewangelikalnych chrześcijan zgromadzi się w sobotę, 23 sierpnia, w mieście Pachuca w stanie Hidalgo, by wziąć udział w „Wielkim Dniu Pokory” – ogólnokrajowej inicjatywie mającej na celu zachęcenie cały Meksyk do powrotu do Bogu poprzez publiczną modlitwę, pokutę i ewangelizację. To już piąta edycja wydarzenia organizowanego w Pachuca, które odpowiada na pilną potrzebę duchowej odnowy kraju. W programie przewidziano wspólną modlitwę, muzykę chrześcijańską, ewangelizację uliczną oraz seminarium dla pastorów.

Dzień rozpocznie się od seminarium na temat biblijnych zasad budowania wspólnoty wśród liderów kościelnych. Następnie wolontariusze wyruszą na ulice z transparentami zawierającymi fragmenty Biblii, zachęcając przechodniów do poszukiwania Boga. Różne grupy chrześcijan, głównie młodzież, będą głosić Ewangelię na skrzyżowaniach miasta, dążąc do duchowej przemiany i odnowy życia.

Wielki Dzień Pokory, zapoczątkowany w 2013 roku przez honduraskiego pastora Gerardo Iríasa, to publiczna inicjatywa modlitewna, która gromadzi tysiące chrześcijan modlących się za rodziny, pokój i duchowe przebudzenie. Pastor Irías zaprosił zarówno wierzących, jak i przedstawicieli władz do wspólnej modlitwy i pokory wobec Boga, podkreślając, że wielu uczestników doświadczyło podczas tych spotkań cudów i uzdrowień.

Irías wyraża nadzieję, że Wielki Dzień Pokory zostanie w przyszłości uznany w Hondurasie za święto narodowe poświęcone modlitwie rodzinnej. Jego zdaniem Meksyk potrzebuje Bożej interwencji, by poradzić sobie z kryzysem moralnym, wskazując na alarmujące statystyki przemocy, które plasują kraj wśród najbardziej niebezpiecznych na świecie.

Lokalny koordynator, José Luis Ríos, spodziewa się dużej frekwencji i planuje zgromadzić ponad 3000 osób. Podkreśla, że wydarzenie ma charakter duchowy, a nie polityczny, i koncentruje się na wspólnej modlitwie o uzdrowienie i przemianę narodu. Kulminacyjnym punktem dnia będzie spotkanie na placu Juárez, gdzie uczestnicy wysłuchają przesłania o pojednaniu i pokucie.