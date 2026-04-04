Wydarzenia wielkanocne odwołane w Syrii po przemocy wobec chrześcijan

Syryjscy chrześcijanie zostali zmuszeni do odwołania tegorocznych obchodów wielkanocnych w następstwie brutalnych starć na tle religijnym, do których doszło w miniony weekend.

Przebieg incydentu w Suqaylabiyah

Zamieszki wybuchły w mieście Suqaylabiyah. Według relacji świadków zarzewiem konfliktu było nękanie chrześcijańskich kobiet przez dwóch muzułmanów z sąsiedniej miejscowości. Gdy miejscowi mężczyźni stanęli w ich obronie i usunęli napastników z miasta, ci powrócili w towarzystwie kilkudziesięciu osób na motocyklach, z których część była uzbrojona.

Agresywny tłum zdewastował lokalne sanktuarium maryjne oraz zaatakował domy, sklepy i samochody należące do chrześcijan. Pojawiły się również doniesienia, że w napaści mogli uczestniczyć niektórzy funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Trudna sytuacja rządu i mniejszości

Choć obecne władze Syrii (znajdujące się pod silnym wpływem radykalnych ugrupowań, dominacji odłamu Al-Kaidy) deklarują poszanowanie praw mniejszości, realizacja tych obietnic w kraju wyniszczonym dekadą wojny domowej jest niezwykle trudna. Mnogość niezależnych frakcji zbrojnych sprawia, że rząd nie zawsze w pełni kontroluje sytuację w regionach.

W tym przypadku siły rządowe interweniowały jednak skutecznie, odpierając kolejne próby ataku na miasto. Mimo to Kościoły: katolicki, greckoprawosławny oraz syryjskoprawosławny, wydały wspólny komunikat o odwołaniu publicznych uroczystości wielkanocnych.

Apele o jedność i dialog

Organizacja Syrian Christians for Peace opublikowała oświadczenie, w którym czytamy:

„Wzywamy Syryjczyków wszystkich wyznań i grup etnicznych do zachowania jedności oraz odrzucenia sekciarstwa i podziałów. Apelujemy do rządu o zainicjowanie rzetelnego dialogu narodowego oraz wprowadzenie przepisów penalizujących mowę nienawiści”.

Sytuację skomentował również Mervyn Thomas, założyciel Christian Solidarity Worldwide:

Wezwał władze do intensyfikacji walki z ekstremizmem.

Zażądał pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ataków, w tym osób z szeregów służb państwowych.

Zaapelował do społeczności międzynarodowej o presję na rzecz ochrony praw człowieka w Syrii.



Kontekst regionalny

Napięcia nie ograniczają się jedynie do Syrii. Szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na obchody Wielkanocy także w Izraelu, gdzie tamtejszy rząd wprowadził w tym roku rygorystyczne ograniczenia porządkowe dla chrześcijan.

Źródło: Christian Today