Wychowany przez gejów odrzuca chrześcijaństwo, studium Biblii zmienia jego życie

Pastor Caleb Kaltenbach powiedział kiedyś, że „nigdy nie chce być chrześcijaninem”. Jednak śmiała próba podważenia Biblii doprowadziła go do najbardziej nieoczekiwanego zwrotu: przyjął chrześcijaństwo, a w procesie doświadczył przemiany serca i umysłu.

’Rany, nigdy nie chcę być chrześcijaninem’

Droga wiary i poglądy teologiczne Kaltenbacha są tym bardziej zaskakujące, że zanim się nawrócił, dorastał w środowisku aktywistów, wychowywany przez trzech homoseksualnych rodziców.

„Gdy miałem dwa lata, moi rodzice się rozwiedli i oboje weszli w związki homoseksualne” – powiedział w audycji „Edifi With Billy Hallowell”.

Te wydarzenia wprowadziły Kaltenbacha i jego rodzinę na drogę wieloletniego aktywizmu na rzecz LGBT, na której często spotykał się z nienawiścią i gniewem ludzi, którzy nazywali się chrześcijanami, a w tamtych młodzieńczych latach wzbudzili w nim postanowienie, by nigdy mieć udziału w ich wierze.

„Bardzo szybko się nauczyłem, patrząc na to, co działo się na paradach równości, w jaki sposób chrześcijanie traktują innych, albo jak rodziny ignorują swoich młodych synów, którzy w latach 80. umierali na AIDS – bardzo szybko zobaczyłem, że chrześcijanie nienawidzą gejów” – powiedział. „I pomyślałem: 'Rany, nigdy nie chcę być chrześcijaninem. Jeśli chrześcijanie są tak źli, to nie wyobrażam sobie, jak zły musi być Jezus, skoro jest ich liderem'”.

Wszystko się zmieniło

Wtedy jednak wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Gdy Kaltenbach miał 16 lat, dołączył do studium biblijnego, chcąc podważyć chrześcijaństwo. Lecz mimo swoich najlepszych wysiłków, z zaskoczeniem stwierdził, że Biblia go fascynuje, i wtedy wszystko się zmieniło.

„Zostałem chrześcijaninem i zmieniłem swoje poglądy na seksualność, zgodnie z tym, w co wierzę dzisiaj – że Bóg zamierzył, by intymność seksualna i czułość były wyrażane w małżeństwie między mężczyzną i kobietą” – mówi.

Na tamtym etapie, jego życiowa droga nie była łatwa, szczególnie, gdy o jego nawróceniu dowiedziała się rodzina. Rodzice wyrzucili go z domu, chociaż później doszło między nimi do pojednania.

„Myślę, że moi rodzice ostatecznie uświadomili sobie, że nie jestem jednym z 'tych’ chrześcijan” – wyjaśnia, mając na myśli gniewnych ludzi, z którymi on i jego bliscy mieli do czynienia w jego młodszych latach.

Kaltenbach uważa, że dopiero z tego punktu wyjścia można dotrzeć do ludzi z ewangelią.

Podróż wiary Kaltenbacha nie zatrzymała się w tamtym miejscu; młody nawrócony postanowił rozpocząć służbę i zostać pastorem. W późniejszych latach również jego rodzice przyjęli chrześcijańską wiarę.

Poza biblijnymi poglądami na małżeństwo, Kaltenbach głosi też inne twierdzenie: że „przekonania teologiczne nigdy nie powinny być katalizatorami umniejszania wartości innych ludzi”.

Kaltenbach mierzy się z tym problemem w swojej nowej książce Messy Truch: How to Foster Community Without Sacrificing Conviction (Nieprzyjemna prawda: jak dbać o społeczność bez poświęcania poglądów), pomagając chrześcijanom znaleźć równowagę między prawdą i miłością, oraz tworzyć „poczucie przynależności dla wszystkich”.

W audycji „Edifi” Kaltenbach mówi, że jego zdaniem jest ważne, by chrześcijanie okazywali innym współczucie, lecz jednocześnie rozróżnia współczucie i rezygnowanie z wartości.

„Musimy okazywać wiele współczucia (…) Nie uważam, że współczucie to łatwe uleganie” – powiedział. „Dla mnie, współczucie jest podobne do pokory (…) współczucie to uznanie czyjejś rzeczywistości”.

Jeśli chodzi o obecny odwrót w kulturze od tradycyjnych wartości, Kaltenbach przyznaje, że trudno patrzeć na ten trend, jednak nadal stara się pomagać chrześcijanom w radzeniu sobie ze zmianami społecznymi w pozytywny i budujący sposób.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: Christian Post

