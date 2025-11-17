„Wybory, nie selekcja”: Chrześcijanie w Pakistanie domagają się równości w prawie wyborczym

Chrześcijanie w Pendżabie, najludniejszym regionie Pakistanu, protestują przeciwko nowemu prawu wyborczemu, które odbiera mniejszościom religijnym możliwość bezpośredniego wyboru swoich przedstawicieli. Ustawa Punjab Local Government Act 2025 zakłada, że mieszkańcy wybiorą dziewięciu członków rad lokalnych w wyborach bezpartyjnych, natomiast cztery miejsca zarezerwowane – dla kobiet, młodzieży, robotników/rolników i mniejszości – obsadzane będą przez partie polityczne.

Przedstawiciele społeczności chrześcijańskiej, która stanowi większość wśród mniejszości w Pendżabie, twierdzą, że nowe prawo pogłębia ich polityczne wykluczenie i narusza konstytucyjne zasady równości. – Odbieranie prawa do wyboru własnych reprezentantów to zaprzeczenie demokratycznym wartościom – mówi Samson Salamat z organizacji Rwadari Tehreek.

Katherine Sapna, dyrektorka organizacji Christians True Spirit, wskazuje, że artykuł 140-A konstytucji gwarantuje władzę polityczną i finansową władzom lokalnym. Jej zdaniem nowe przepisy te gwarancje naruszają. Wraz z innymi organizacjami złożyła petycję do Sądu Najwyższego w Lahore o zmianę ustawy.

Krytycy przypominają, że system nominacji miejsc zarezerwowanych przez partie został wprowadzony przez generała Perveza Musharrafa w 2002 r. i od tamtej pory marginalizuje mniejszości. Obecnie 34 miejsca w parlamencie krajowym i prowincjonalnych przeznaczone są dla niemuzułmanów, ale to partie decydują, kto je obsadzi – często pomijając potrzeby samych społeczności.

Azam Mairaj z ruchu Tehreek-e-Shinakht proponuje system podwójnego głosowania: mniejszości zachowują prawo do głosowania na kandydatów ogólnych i jednocześnie wybierają swoich przedstawicieli na miejsca zarezerwowane. – To jedyna droga do realnej reprezentacji i zapewnienia zgodności z konstytucją – podkreśla.

Ostatnie wybory lokalne w Pendżabie odbyły się w 2015 r.

Opr. na podstawie Christian Daily