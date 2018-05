Wszystko od nowa – John Eldredge

Jaka jest twoja wielka nadzieja, która utrzymuje cię przy życiu?

Pod koniec Biblii Bóg mówi: „Oto czynię wszystko nowe”.

Dla chrześcijanina oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku nic nie jest stracone.

Zrozum to, a twoje życie się zmieni – dzisiaj i na zawsze.

Ta rewolucyjna książka o przyszłości opiera się na prostym założeniu, że – jak mówi Biblia – niebo nie jest naszym wiecznym domem, lecz jest nim nowa ziemia. Jak mówi Jezus w Ewangelii św. Mateusza, kolejny rozdział naszej historii zacznie się od „odnowy wszechrzeczy”, przez co ma na myśli naszą ukochaną ziemię w całym jej pięknie, nas samych i wszystko, co wzbogaca nasze życie: muzykę, sztukę, jedzenie, śmiech i wszystko to, co nam bliskie. Wszystko się odrodzi, „gdy świat zostanie odnowiony”.

To, co najbardziej kształtuje twoje obecne doświadczenia, wynika ze sposobu, w jaki przedstawiasz sobie przyszłość. Gdybyś wiedział, że Bóg zamierza odnowić twoje życie i wszystko, co sobie cenisz w każdej obecnej chwili, gdybyś tylko wierzył, że już niedługo dostąpisz wspaniałych i cudownych dobrodziejstw – nie gdzieś w niebie, lecz tutaj na ziemi – miałbyś nadzieję, która wszystko przetrzyma, „bezpieczną i silną kotwicę duszy, która przenika poza zasłonę” (Hbr 6:19).

Większość chrześcijan (a w zasadzie większość ludzi) nie wyczekuje przyszłości, gdyż ich postrzeganie nieba jest mgliste, religijne, i szczerze mówiąc, nudne. Nadzieja zaczyna się wtedy, gdy rozumiemy, że dla wierzącego nie ma nic straconego. Niebo nie jest życiem w chmurach, nieustanną grą na harfie lub pobożnym śpiewaniem. Dostąpimy natomiast życia, za którym tęsknimy, raju, jaki znali Adam i Ewa. Życie to wkrótce nadejdzie.

John Eldredge jest autorem, doradcą i nauczycielem, oraz liderem Ransomed Heart – posługi duszpasterskiej, pomagającej ludziom w odkrywaniu Bożego serca, w uzdrawianiu ich własnych serc dzięki Bożej miłości i w uczeniu się życia w Bożym królestwie.

John i jego żona Stasi, mieszkają pod Colorado Springs w Kolorado.

