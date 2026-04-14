Wspólne obchody Wielkanocy w Jordanii, częściach Izraela i na Zachodnim Brzegu

Chrześcijanie w Jordanii, a także w części Izraela i na Zachodnim Brzegu, obchodzili w tym roku Wielkanoc wspólnie — ponad podziałami wyznaniowymi. To rzadkość, ponieważ Kościoły katolickie, protestanckie i prawosławne zazwyczaj świętują w różnych terminach, wynikających z odmiennych kalendarzy: gregoriańskiego i juliańskiego.

W Jordanii jednak od dziesięcioleci wszystkie główne wspólnoty chrześcijańskie obchodzą Wielkanoc razem, według kalendarza wschodniego. W tym roku dołączyły do nich także niektóre miasta w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej, m.in. Nazaret i Ramallah.

Zdaniem ks. Botrusa Mansoura ze Światowego Aliansu Ewangelikalnego wspólne świętowanie jest ważnym znakiem jedności, szczególnie w regionach, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość. Podziały — jak zauważył — osłabiają ich wizerunek i narażają na krytykę.

Nie wszędzie jednak udało się wprowadzić jednolite obchody. W Jerozolimie i Betlejem obowiązują historyczne ustalenia z czasów Imperium Osmańskiego, regulujące podział miejsc świętych i harmonogram liturgii, co uniemożliwia ujednolicenie dat.

Podstawą obecnej praktyki w Jordanii jest porozumienie z 1973 r., zawarte przez przedstawicieli świeckich i Kościołów. Ustalono w nim, że Boże Narodzenie obchodzone będzie 25 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego), a Wielkanoc — według kalendarza juliańskiego. Celem było wzmocnienie jedności chrześcijan i ich publicznego wizerunku.

Porozumienie obowiązuje do dziś i jest wspierane przez państwo: Boże Narodzenie i Nowy Rok są dniami wolnymi, a chrześcijanie mają zapewnione wolne także w Niedzielę Palmową oraz w okresie Wielkanocy. Uczelnie nie organizują w tym czasie egzaminów.

Proces jednoczenia rozpoczął się oddolnie już w latach 50., kiedy rodzina Rihani jako pierwsza zaczęła wspólnie obchodzić święta mimo sprzeciwu części środowisk kościelnych. Z czasem inicjatywa rozprzestrzeniła się na kolejne społeczności, prowadząc do formalnego porozumienia.

Na świecie trwają próby ustalenia wspólnej daty Wielkanocy — m.in. Watykan prowadzi dialog z Kościołami prawosławnymi. W środowiskach ewangelikalnych temat ten ma mniejsze znaczenie, a decyzje często podejmowane są lokalnie.

Na tym tle Jordania pozostaje wyjątkiem — jako kraj, w którym udało się wypracować trwały kompromis i wspólne świętowanie najważniejszych chrześcijańskich uroczystości.

Autor: Daoud Kuttab

Źródło: Christian Daily