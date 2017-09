Wskrzeszając umarłych – dr Chauncey Crandall

20 października 2006 roku Jeff Markin, mechanik samochodowy w średnim wieku, wszedł na izbę przyjęć pogotowia ratunkowego w szpitalu Palm Beach Gardens i doznał potężnego ataku serca. Czterdzieści minut później stwierdzono jego zgon. Po wypełnieniu końcowego raportu medycznego, kardiolog prowadzący, dr Chauncey Crandall, ruszył, by opuścić salę. „Nim przekroczyłem próg, poczułem, jak Bóg każe mi wrócić i modlić się za pacjenta.” – opowiada.

Po jego modlitwie i, jak się wydawało, zupełnie pozbawionym sensu kolejnym wstrząsie defibrylatora, Jeff Markin powrócił do świata żywych i pozostaje w nim w dobrej kondycji do dziś.

Jak jednak doszło do tego, że kardiolog wykształcony w Yale, którego praktyka lekarska w Palm Beach objęła jednych z najbardziej wpływowych ludzi w Ameryce, włączając w to kilku milionerów, uwierzył w ponadnaturalne uzdrowienie?

Odpowiedzi na te pytania składają się na niniejszą opowieść, a jednocześnie duchową podróż, która spowodowała przemianę Chauncey’a Crandalla.

O autorze

Dr Chauncey Crandall jest światowej sławy kardiologiem pracującym w szpitalu Palm Beach na Florydzie, autorem wielu książek na temat wiary, medycyny i chorób serca. Jego niezwykłe podejście, łączące wiarę i nauki medyczne, dotknęło miliony ludzi na całym świecie.

Obecnie pracuje jako adiunkt medyczny w szpitalu Mount Sinai Heart w Nowym Jorku oraz jako Dyrektor Medycyny Prewencyjnej i Kompleksowej Kardiologii w Centrum Medycznym Mount Sinai Heart w Palm Beach w stanie Floryda.

Dr Crandall praktykuje kardiologię interwencyjną, naczyniową i transplantologiczną. Uzyskał doktorat z dziedziny medycyny wewnętrznej w Yale University School of Medicine. W kraju i na świecie prowadził szereg wykładów na temat transplantologii, kardiologii interwencyjnej i prewencyjnej, kardiologicznej opieki medycznej osób starszych oraz opieki medycznej pośród ubogich w krajach trzeciego świata. Wiele czasu poświęca na misyjną opiekę medyczną na Karaibach, w Afryce, Ameryce Południowej, Europie oraz na Haiti.

Jest także przewodniczącym Fundacji Chadwick, nazwanej tak na cześć jego syna, Chada, który zmarł na białaczkę. Fundacja udziela wsparcia i opieki medycznej biednym i potrzebującym.

Jak sam o sobie mówi, żyje po to, aby docierać do ludzi i wpływać na nich, poprzez tworzenie szerokiej praktyki medycznej skoncentrowanej na Chrystusie.

Dane książki „Wskrzeszając umarłych”

Tytuł: Wskrzeszając umarłych

Autor: dr Chauncey Crandall

Wydawca: Therismos

Premiera książki będzie miała miejsce w październiku 2017.



Fragment Wstępu

Oto jest historia lekarza, naukowca sceptycznego z natury, który doszedł do wiary w nadprzyrodzone uzdrowienie. To opowieść o tym, jak wykształcony na uniwersytecie Yale lekarz i kardiolog dowiedział się o Bożym sercu – o tym, jak jego bicie daje nam życie i podtrzymuje nas nawet w najgorszych chwilach. To jest moja historia. To także coś więcej niż tylko moja historia, ponieważ cuda, które wydarzyły się na moich oczach i przez moje ręce, są dowodem nie tylko Bożej mocy uzdrawiania, ale i Bożego zamiaru zbawienia i uzdrowienia wszystkich przez Jezusa Chrystusa. Bóg pracuje nad odnową wszystkiego. To Jego obietnica. Nawet śmierć nie jest w stanie pokonać Bożej mocy, którą mogłem zobaczyć, będąc świadkiem więcej niż jednego wskrzeszenia. Oglądałem wielkie dzieła Boże, które były znakiem największego cudu, jakim jest wzbudzanie każdego wierzącego do życia wiecznego.