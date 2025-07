Wschodzący artysta ANTHNY wydaje singiel „Imposter Syndrome”

Wokalista, autor tekstów i wschodząca gwiazda muzyki chrześcijańskiej ANTHNY zaprezentował swój najnowszy singiel „Imposter Syndrome”, wydany przez Provident Entertainment/RCA Inspiration.

W świecie zafascynowanym wizerunkiem, „Imposter Syndrome” zdejmuje maski. To poruszające, pełne szczerości wyznanie – miejsce, gdzie niedzielne uwielbienie zderza się z poniedziałkową rzeczywistością. Utwór zawiera szczere teksty, takie jak: „Jeśli to nie jest prawda, to nie chcę tego słyszeć”, oddające głos sercu zmęczonemu udawaniem i spragnionemu prawdziwej przemiany.

Łącząc introspekcyjne zwrotki z odważnym, uwielbieniowym refrenem, „Imposter Syndrome” trafia do każdego, kto kiedykolwiek czuł, że udaje swoją wiarę, jednocześnie tęskniąc za czymś autentycznym. To pieśń o pokucie, poddaniu się i odnowionym pragnieniu bliskości z Jezusem – całkowicie i bez kompromisów.

Znany z dynamicznej roli lidera uwielbienia, utalentowany autor, aranżer i producent, ANTHNY tworzy muzykę pełną duchowej głębi i autentyczności, która rezonuje z osobami zmagającymi się z pytaniami o wiarę, tożsamość i sens życia.

Od najmłodszych lat poświęcał się doskonaleniu śpiewu i pisania piosenek. Już w wieku 11 lat miał okazję koncertować z legendami muzyki gospel, takimi jak Marvin Sapp, Tye Tribbett czy biskup Paul Morton. Po ukończeniu prestiżowego Berklee College of Music kontynuował rozwój kariery jako młody artysta chrześcijański.

ANTHNY współpracował z czołowymi postaciami sceny gospel i chrześcijańskiej, m.in. z Naomi Raine, Chandlerem Moore’em, Maverick City Music, Kierrą Sheard, Travisem Greenem i Philem Thompsonem. Jest również międzynarodowo rozpoznawalny jako współtwórca i wykonawca uwielbieniowego hitu „No Bondage”, nagranego z zespołem Jubilee Worship, w którym od ośmiu lat pełni funkcję dyrektora uwielbienia.

Niedawno wydał długo wyczekiwany album „Altar (The Live Experience)” i przygotowuje się do premiery kolejnych utworów z nurtu neo-contemporary Christian, w tym wiralowego hitu „Mercy” oraz innych popularnych piosenek z TikToka.

Misją artystyczną ANTHNY’ego jest autentyczność – nie tylko głoszenie Bożej miłości, ale także życie nią poprzez muzykę, która odzwierciedla prawdziwe zmagania i prawdziwą nadzieję.

Autor: Herb Longs

Źródło: TCB