Wróżbita powiedział mu, że jeśli się wykąpie, umrze

Aple otrzymał dziwną wiadomość z zaświatów, a przekazał mu ją wróżbita z jego wioski. Brzmiała następująco: jeśli się umyjesz, zginiesz.

Po pięciu latach stronienia od jakiejkolwiek formy kąpieli, Aple ledwo znosił swój własny odór. „Młodzi chłopcy marszczyli nosy, pełni obrzydzenia i pędzili na drugą stronę ulicy”, relacjonuje The Timothy Initiative.

Aple nie mógł ich winić. Jego włosy były zaniedbane i pełne kołtunów. Stał się wyrzutkiem – współczesnyn trędowatym – dla każdego w jego najbliższym otoczeniu.

Nie mógł jednak sprzeciwić się wyraźnym poleceniom wróżbity. To przecież była kwestia życia albo śmierci. Jednak odczuwał ciężar tych pięciu długich lat, podczas których nie był w stanie w normalny sposób spędzać czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Aple był odizolowany, załamany i stracił wszelką nadzieję do czasu kiedy poznał misjonarza Andrew. On to podzielił się z nim Ewangelią i zapewnił, że miłość i moc Jezusa Chrystusa mogą go wyzwolić.

Przekonany prawdziwością wiecznego Bożego Słowa i poruszony przez Ducha Świętego, Aple oddał życie Jezusowi i narodził się na nowo.

Podążając za mądrymi radami Andrew i swoją nową wiarą, Aple podjął odważną decyzję zaprzeczenia słowom wróżbity; wziął kąpiel.

Jego rodzina, wciąż tonąca w morzu przesądów, zaczęła przygotowywać się na najgorsze. Minął dzień. Potem dwa, trzy. Mijały tygodnie, a Aple nadal był zdrowy.

Zdumieni, jego bliscy oddali życie Jezusowi i narodzili się na nowo. „Od teraz ta rodzina służy Bogu, dając świadectwo Jego łaski, miłości i mocy.”

Autor: Mark Ellis

Źródło: God Reports