Wrogość wobec chrześcijan w Indiach nasila się

W 2025 r. w Indiach odnotowano 747 przypadków przemocy, zastraszania i dyskryminacji wobec chrześcijan – wynika z raportu Komisji ds. Wolności Religijnej Evangelical Fellowship of India. To wyraźny wzrost względem 640 incydentów w 2024 r. i ponad pięciokrotnie więcej niż w 2014 r., co potwierdza utrzymujący się od dekady trend wzrostowy. Chrześcijanie stanowią ok. 2,3 proc. ludności kraju.

Spośród ponad 915 zgłoszeń uwzględniono 747 przypadków, które przeszły wieloetapową weryfikację. Autorzy raportu podkreślają konieczność przestrzegania konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i równej ochrony prawnej.

Najczęstsze były groźby i nękanie (204 przypadki). Odnotowano też 112 aktów przemocy fizycznej oraz 110 zakłóceń nabożeństw. Coraz częściej wykorzystywano naciski prawne – doszło do 86 aresztowań i 98 spraw opartych na zarzutach nielegalnej konwersji religijnej. Zarejestrowano także m.in. bojkoty społeczne, kampanie nienawiści, akty wandalizmu, przemoc ze względu na płeć, podpalenia kościołów oraz jedno zabójstwo.

Najwięcej incydentów miało miejsce w grudniu (85), co wiąże się z okresem Bożego Narodzenia. Wysokie liczby odnotowano też w marcu i październiku. W drugiej połowie roku utrzymywała się tendencja wzrostowa.

Geograficznie najwięcej przypadków zgłoszono w stanie Uttar Pradesh (217) oraz Chhattisgarh (177) – łącznie niemal połowę wszystkich zdarzeń. Istotne liczby odnotowano również w kilku innych stanach, co wskazuje, że zjawisko ma charakter ogólnokrajowy.

Istotnym czynnikiem pozostają przepisy antykonwersyjne, które – według raportu – bywają wykorzystywane do działań przeciwko chrześcijanom, w tym zatrzymań pastorów i przerywania nabożeństw, często bez wcześniejszego dochodzenia.

Raport opisuje także liczne akty przemocy, w tym pobicia wiernych, ataki na zgromadzenia religijne, niszczenie mienia oraz przymusowe wysiedlenia. W niektórych przypadkach dochodziło również do przemocy wobec zatrzymanych duchownych.

Zwrócono uwagę na powtarzający się problem odmawiania chrześcijanom prawa do pochówku. W kilku przypadkach lokalne społeczności sprzeciwiały się pogrzebom, co prowadziło do konfliktów i interwencji władz.

Autorzy raportu podkreślają, że rzeczywista skala naruszeń może być większa, ponieważ wiele przypadków nie jest zgłaszanych z obawy przed represjami lub z powodu braku dostępu do środków prawnych.

Komisja apeluje do władz Indii o egzekwowanie prawa, przeciwdziałanie przemocy tłumu, ograniczenie nadużyć przepisów antykonwersyjnych oraz zapewnienie ofiarom ochrony i wsparcia prawnego.

Organizacja Open Doors umieściła Indie na 12. miejscu w rankingu krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem – wobec 31. miejsca w 2013 r.

Źródło opr.: Morning Star News