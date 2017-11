WOW Gospel 2013

J Moss, Kierra Sheard, Forever Jones, Tasha Cobbs, Byron Cage, Mary Mary, Kirk Franklin, Israel Houghton, LeCrae, Andrae Crouch, John P. Kee to tylko niektóre z gwiazd muzyki gospel, które prezentują swoje najnowsze przeboje!

Spis utworów:

Disc: 1

1. Kirk Franklin-I Smile

2. Anthony Brown & Group TherAPy-Testimony

3. James Fortune & FIYA / Monica, Fred Hammond-Hold On

4. Israel & New Breed-It’s Not Over (When God Is In It)

5. VaShawn Mitchell-Turning Around For Me

6. Isaac Carree-Chances

7. J Moss-Good & Bad

8. Kierra Sheard-Indescribable

9. Forever Jones-Every Moment

10. Smokie Norful-Once In A Lifetime

11. Tasha Cobbs-Happy

12. Fred Hammond-I Feel Good

13. The Walls Group-Never Wanna Let You Go

14. Jessica Reedy-Something Out Of Nothing

15. Andrae Crouch-God Is On Our Side

16. Dominique Jones-Keep Dreaming

Disc: 2

1. Ricky Dillard & New G-He Turned It

2. JJ Hairston & Youthful Praise / Bishop Eric McDaniels-After This

3. Pastor Charles Jenkins & Fellowship Chicago-Awesome

4. Pastor John P. Kee & New Life-My Worship

5. Byron Cage-Great & Mighty

6. Marvin Sapp-My Testimony

7. Jason Nelson-Shifting The Atmosphere

8. Myron Butler-Not My Own

9. Patrick Dopson-Keep Me

10. Donald Lawrence & Co.-Spiritual

11. Anita Wilson-All About You

12. Tamela Mann-Stretch

13. Richard Smallwood With Vision-Sow In Tears

14. William McDowell-I Won’t Go Back

Na wydaniu Delux znajduje się 36 utworów.

Rok wydania: Luty 2013

Nośnik: 2xCD

P.S. Jeśli możesz uzupełnić informację o płycie, zapraszamy do współpracy.