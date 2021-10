Worship Forever – nowa płyta Michaela W. Smitha

Znany na całym świecie piosenkarz i tekściarz Michael W. Smith na nowo zaaranżował swój najlepiej sprzedający się album, „Worship”. Okoliczności powstania tego projektu również są nieprzypadkowe – 1 września wypadła 20. rocznica wydania płyty w 2001 r. „Worship Forever” to oryginalny album zaaranżowany na nowo, od początku do samego końca, przy współpracy z orkiestrą symfoniczną. W skład nowej płyty wchodzi też piosenka bonusowa, „SING AGAIN”. Według Smitha tekst utworu bardzo pasuje do obecnych okoliczności.

„Worship Forever” nagrano na żywo z udziałem publiczności w Nashville 12 lipca 2021 r. Wśród gości specjalnych znajdują się m.in. Amy Grant, Matt Redman i Tauren Wells.

Oryginalną wersję albumu wydano 11 września 2001 r. „Worship” był wówczas źródłem nadziei w czasie przepełnionym smutkiem i żałobą.

– Płyta „Worship” była dla mnie naprawdę szczególna. Od samego początku, czyli nagrań na żywo w Lakeland, aż po dzień premiery, 11 września, kiedy nasz naród został zaatakowany. Widziałem, jak Bóg wykorzystuje te pieśni i muzykę w sposób, o jakim nawet bym nie śnił. Bardzo się cieszę, że mogłem zaaranżować tę płytę na nowo, od początku do końca, przy współpracy z orkiestrą symfoniczną. To naprawdę szczególny projekt nagrany w niesamowitą noc.

„Worship Forever” – lista utworów:

Forever

Heart of Worship feat. Matt Redman

Draw Me Close

Turn Your Eyes Upon Jesus

Open the Eyes of My Heart

Above All

Breathe

Let It Rain

Agnus Dei feat. Amy Grant

Awesome God

More Love, More Power feat. Tauren Wells

Surrounded, Waymaker

Forever (reprise)

Bonus Track: Sing Again

