Wola Boża. Klucz do twojego sukcesu – Rick Renner

Kiedy w końcu zrozumiałem ogólny cel, do którego Bóg mnie powołał – oraz konkretny rodzaj obdarowania i powołania, które mi dal – to zrozumienie wytyczyło wskazówki na resztę mojego życia. Od tamtego czasu do chwili obecnej żyję zgodnie z tym, co Pan objawił mi w młodym wieku.

Z pewnością w miarę upływu czasu zadanie to zmieniało się, dostosowywało i rosło. Nie jest to niczym zaskakującym. Jezus powiedział, że jeśli będziemy wierni w małym, On da nam więcej (zob. Ewangelia Mateusza 25, 21). Każdy, kto był sumienny, zauważy, że jego lub jej zadanie nabiera większych rozmiarów z biegiem lat. Gdy zaakceptowałem miejsce w Bożym planie, które mi wyznaczył, zacząłem się nim cieszyć i rozkwitać w nim. Zajęło mi trochę czasu, aby dostosować moje myślenie do tego, do czego Bóg mnie stworzył. A kiedy przeszedłem z nędznego etapu porównywania się do innych i w końcu zaakceptowałem to, do czego Bóg mnie powołał, zacząłem doceniać dary, którymi mnie obdarzył. W tym momencie wszystko się zmieniło.

(fragmenty z przedmowy)

Rick Ranner – w służbie od kilkudziesięciu lat, jest bardzo szanowanym nauczycielem i liderem w międzynarodowej społeczności chrześcijańskiej. Rick jest autorem długiej listy książek.

Dane książki:

Tytuł: Wola Boża. Klucz do twojego sukcesu

Autor: Rick Renner

Wydawca: AF