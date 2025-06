Wokalistka Nicole Scherzinger oddała chwałę Bogu podczas rozdania nagród

Nicole Scherzinger, najbardziej znana jako wokalistka zespołu The Pussycat Dolls, podczas swojej przemowy na gali Tony Awards oddała chwałę Bogu, dziękując Mu za prowadzenie na każdym etapie swojej drogi.

Była jurorka programu „The X Factor” zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki musicalowej za rolę Normy Desmond w musicalu *Sunset Boulevard* podczas 78. dorocznej ceremonii Tony Awards.

„Muszę po prostu podziękować Bogu, że wspierał mnie na każdym kroku tej drogi” – powiedziała wzruszona Scherzinger na początku swojego przemówienia z okazji otrzymania nagrody. „Oddaję Ci całą chwałę” – dodała, zwracając się bezpośrednio do Boga.

W swojej przemowie wyraziła również głęboką wdzięczność matce, która urodziła ją w wieku 18 lat i „poświęciła dla niej wszystko”, oraz dziadkom, którzy „zaszczepili w niej niezachwianą wiarę”. Na zakończenie dodała: „Niech Bóg was błogosławi”.

Scherzinger od lat otwarcie mówi o swojej wierze chrześcijańskiej. W wywiadzie dla *The Independent* z 2013 roku wspominała o swoim religijnym wychowaniu: „Pochodzę z bardzo religijnej rodziny – mój dziadek jest pastorem – i jeśli oni mnie wspierają, a tak właśnie jest, to wszystko jest w porządku”. W tym samym wywiadzie wyraziła żal, że w branży rozrywkowej często „trzeba sprzedać duszę diabłu”, podkreślając, że sama tego nie zrobiła, co – jak zasugerowała – mogło wpłynąć na tempo jej kariery.

W rozmowie z *The Daily Mail* w 2016 roku opowiedziała o swojej roli w remake’u *Dirty Dancing*, gdzie zagrała postać kobiety, która dokonała aborcji. Przyznała, że niemal odrzuciła tę rolę ze względu na swoje przekonania pro-life. „Byłam rozdarta, bo moja rodzina – mój tata jest biskupem – jest zdecydowanie przeciwna aborcji” – mówiła. Ostatecznie, po modlitwie dziadka, uznała, że może wykorzystać tę rolę, by „rzucić światło na temat, nie pouczając nikogo”, i mieć pozytywny wpływ na innych.

W przemówieniu podczas gali Tony Awards niemal dekadę później ponownie nawiązała do swojej matki, która „zdecydowała się urodzić ją w wieku 17 lat” i „wybrała życie”. „Jej rodzice nigdy nie pozwoliliby jej na aborcję” – powiedziała. „Dlatego chcę zachęcić wszystkich, by zatrzymali swoje dzieci” – dodała, wyrażając solidarność z ruchem pro-life.

W wywiadzie dla *The Guardian* z 2019 roku Scherzinger przyznała, że dwa razy w tygodniu uczęszcza do kościoła – osobiście lub online. „Byłam bardzo konserwatywna. Miałam silne przekonania religijne. Chciałam po prostu, żeby moja mama była ze mnie dumna” – wspominała swoje dzieciństwo.