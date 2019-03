Wnuk Billy’ego Grahama przyciąga tysiące Filipińczyków do Boga

Wnuk Billy’ego Grahama wniósł do Filipin swoje ewangelizacyjne świętowanie w czasie przepełnionym silnym niepokojem o charakterze politycznym. Choć zarówno lokalne, jak i krajowe wybory mają się odbyć w maju, na południu kraju już mają miejsce ataki bombowe, których skutkiem były ofiary śmiertelne, a także przemocy związane z polityką.

Pośrodku tych wszystkich wydarzeń znalazł się Will Graham, który mówi: – Moim zdaniem głoszenie Ewangelii jest jeszcze bardziej konieczne, gdy dzieją się takie rzeczy. W końcu Ewangelia jest jedyną rzeczą, która może odmienić ludzkie życia.

Czas i lokalizacja wydarzenia ma szczególne znaczenie dla Grahama, ewangelisty z trzeciego pokolenia, jako że święto odbywa się jedynie kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci jego dziadka.

Will mówi, że doktor Billy Graham miał wielki wpływ na jego życie.

Wnuk wspomniał, że tęskni za opowiadaniem dziadkowi o Bożej pracy, jaka się właśnie wykonuje.

– Chciałbym móc cofnąć się w czasie i opowiedzieć dziadkowi, co zdziałałem w Manili. Powiedziałbym: „Dziadziu Billy, nie uwierzysz! Mówiłem nauczanie w tym samym miejscu, w którym Ty nauczałeś w 1977 w Manili.” Jednak już nie mam możliwości tak robić. Tęsknię za tym – wspominał.

Will organizował spotkania ewangelizacyjne z ludźmi z najróżniejszych klas filipińskiego społeczeństwa. Przez trzy ostatnie noce kościoły mobilizowały ludzi, aby wzięli udział w wielkich uroczystościach i mogli usłyszeć wiadomość o nadziei płynącej z Jezusa Chrystusa.

Na wezwanie z ołtarza odpowiedziały dziesiątki tysięcy ludzi. Will stwierdził, że był to historyczny moment, ponieważ w żadnym innymi miejscu na świecie nie zdarzyło się, by wszyscy trzej – jego dziadek, dr Billy Graham, ojciec, Frank Graham, a także on sam – głosili dokładnie w tej samej lokalizacji: Quirino Grandstand w samym sercu Manili. To właśnie tam trzy pokolenia Grahamów przyciągnęły miliony Filipińczyków do Chrystusa.

Luz Alvarez (l.84) pojawiła się na wydarzeniach ewangelizacyjnej krucjaty doktora Billy’ego Grahama w 1957 roku. Sześćdziesiąt dwa lata później służyła jako doradca podczas uroczystości przygotowanych przez Willa Grahama.

– Wciąż pamiętam, że wtedy lało, bo tej nocy w 1957 była burza – wspominała kobieta. – Ale i tak pojawiło się wiele osób, równie dużo, jak dziś. Bardzo się cieszę, że teraz słucham wnuka Billy’ego Grahama. Oni są ogromnym błogosławieństwem dla Filipin.

Zapytany, dlaczego wygłasza tę samą nowinę co jego dziadek i ojciec, Will odpowiedział:

– To jedyna wiadomość, którą tak naprawdę potrafimy głosić, o mocy Boga prowadzącej do zbawienia.

– To nam mówi, że Bóg nas kocha, że chce nas odnowić, że zapłacił cenę, umierając na krzyżu i zmartwychwstając po trzech dniach – powiedział. – On daje nam wszystko, czego w życiu szukamy.

– Właśnie to głosił mój dziadek, mój ojciec. I ja będę kontynuować głoszenie właśnie tej wiadomości, gdziekolwiek pójdę – zakończył.

Autor: Lucille Talusan

Żródło: CBN News