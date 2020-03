Włoskie szpitale przeciążone, Samaritan’s Purse wysyła do Włoch pomoc

Włochy kierują 10 tysięcy swoich studentów medycyny na pomoc szpitalom, które walczą z epidemią koronawirusa.

Już ponad 2.100 osób zmarło we Włoszech z powodu wirusa, co czyni to państwo drugim po Chinach, najbardziej dotkniętym obszarem na świecie. Prawie 28 tysięcy Włochów zostało zarażonych.

Kryzys przytłoczył państwowe szpitale, zmuszając rząd do budowania placówek polowych, by pomieścić rosnącą liczbę chorych pacjentów.

W Bergamo na północy Włoch, na jednym z najciężej dotkniętych regionów, w połowie miesiąca rodziny grzebały swoich bliskich, gdy liczba nowych przypadków gwałtownie wzrosła.

Cały kraj jest objęty kwarantanną, co oznacza, że 60 milionów Włochów nie może opuszczać swoich domów z wyjątkiem zaopatrzenia w artykuły spożywcze lub nagłych wypadków wymagających interwencji medycznej. Wszystkie publiczne zgromadzenia są zakazane.

Samaritan’s Purse, chrześcijańska organizacja dobroczynna Franklina Grahama, wysyła do Włoch pomoc.

Graham napisał na Facebook’u: „To praca, do której Bóg nas powołał, i chcemy dzielić się miłością Chrystusa oraz prawdą, że ‚Bóg jest naszą ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą’. Brytyjski misjonarz C.T. Studd stwierdził: ‚Niektórzy chcą żyć w zasięgu dźwięku kościelnego dzwonu; ja chcę prowadzić punkt ratunkowy o krok od piekła’„.

17 marca, Samaritan’s Purse napisała na Twitterze: „Nasz DC-8 jest w drodze do północnych Włoch z ratunkowym szpitalem polowym na 68 łóżek, by zatroszczyć się o zarażonych przez #COVID19. Dołączcie do nas w modlitwie za wszystkich, którzy zarazili się koronawirusem (#coronavirus)”.

Edward Graham, najmłodszy syn Franklina Grahama i jeden z liderów Samaritan’s Purse, napisał na Twitterze: „Zmierzamy do Włoch, koła wsunięte, by w Imieniu Jezusa służyć na pierwszej linii COVID-19. Prosimy, módlcie się za naszą załogę i personel szpitala, który będzie pomagać Włochom w czasie kryzysu”.

Autor: Benjamin Gill

Źródło: CBN News