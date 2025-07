Włochy pod lupą: Apel o szerszą ochronę wolności religijnej

Światowy Alians Ewangelikalny (WEA) oraz Włoski Alians Ewangelikalny (AEE) zaapelowały do rządu Włoch o uchwalenie nowej ustawy o wolności religijnej. Obecne przepisy są postrzegane jako dyskryminujące mniejszości religijne i nieprzystające do rosnącej różnorodności wyznaniowej kraju.

Podczas 59. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, przedstawiciele organizacji ewangelicznych wyrazili zaniepokojenie obecnym stanem prawnym we Włoszech. Wezwali do stworzenia ustawy, która zapewni równe traktowanie wszystkim wspólnotom religijnym oraz do zatwierdzenia państwowych umów z tymi, które od lat oczekują na uregulowanie swojego statusu.

Jako przykład dyskryminacji podano niedawne orzeczenie Sądu Kasacyjnego. Sąd uznał, że budynek kościoła ewangelikalnego w Rzymie nie jest miejscem kultu, ponieważ brakuje w nim elementów charakterystycznych dla świątyń katolickich, takich jak ołtarz, świece czy figury.

Zielonoświątkowcy z Albano Laziale od 1997 roku bezskutecznie starają się o pozwolenie na budowę.

Organizacje zwróciły również uwagę, że obowiązujące przepisy urbanistyczne znacznie utrudniają otwieranie nowych miejsc kultu oraz utrzymanie już istniejących przez mniejszości religijne. Podkreślono, że w obliczu globalizacji i migracji, Włochy stają się krajem coraz bardziej zróżnicowanym religijnie, co wymaga pilnego dostosowania prawa, aby chronić wolność wyznania wszystkich obywateli.