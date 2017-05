Włochy: 38 proc. czytających książki religijne daleko do religii

We Włoszech ktoś, kto wybiera do czytania książkę religijną, to dziś osoba młodsza, bardziej zainteresowana różnymi formami duchowości i szukaniem odpowiedzi na pytanie o sens życia. Prawie 40 proc. czytelników (38) ma wyższe wykształcenie, a blisko 30 (28) proc. to osoby wykonujące wolne zawody czy prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą – powiedział dyrektor Konsorcjum Wydawnictw Katolickich.

Giorgio Raccis dodał, że pośród czytających książki religijne prawie 38 proc. (37,7) uważa się za osoby niepraktykujące lub niewierzące. Wzrasta liczba tych, którzy czytają przynajmniej jedną książkę o tematyce religijnej: w 2010 r. było ich we Włoszech 2 miliony 700 tys., a dziś jest ich 5 milionów 700 tys. W ubiegłym roku na rynku wydawniczym ukazało się prawie 5,5 tys. (5.455) tytułów religijnych, co stanowi blisko 8 proc. (7,6) ogółu wydanych książek.

za Rad. Watykanskie