Właściciel mediów Sir Paul Marshall wzywa Elona Muska do większej odpowiedzialności

Sir Paul Marshall, ewangelikalny chrześcijanin i znany brytyjski właściciel mediów, wezwał Elona Muska oraz szefów innych platform społecznościowych do ujawnienia algorytmów, które decydują o widoczności postów, oraz do większej odpowiedzialności za ich działania.

Podczas wykładu na Uniwersytecie Oksfordzkim, Sir Paul, czołowy inwestor kanału telewizyjnego GB News oraz właściciel magazynu „The Spectator” i serwisu informacyjnego UnHerd, zaapelował do firm technologicznych o wprowadzenie istotnych zmian w ich funkcjonowaniu.

Powiedział: „Platformy społecznościowe, takie jak X, Bluesky czy Meta, powinny być zobowiązane do publikowania wszystkich algorytmów, które wykorzystują do analizowania lub wpływania na nasze preferencje. Elon Musk wierzy w otwartość i przejrzystość produkcji. Powinien postąpić tak samo w przypadku X.

Wszyscy powinniśmy mieć możliwość dowiedzenia się, jak działają algorytmy, które umieszczają określone historie i postacie na naszej osi czasu, a inne nie”.

Sir Paul wezwał również platformy do większej odpowiedzialności. Wyjaśnił: „Platformy społecznościowe powinny być regulowane jako zwykli przewoźnicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są one zwolnione z wszelkich obowiązków tradycyjnych wydawców. Mają władzę bez odpowiedzialności. W praktyce osoby publikujące treści są traktowane jak wydawcy.

Platformy nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za publikowane treści, a mimo to korzystają z wielu uprawnień wydawcy. W szczególności mogą manipulować widocznością postów za pomocą algorytmów, a nawet zawieszać konta, nawet konta prezydenta Trumpa.

„To nie jest w porządku, a platformy powinny mieć mniej władzy i ponosić większą odpowiedzialność. Powinny być przynajmniej objęte ograniczeniami podobnymi do tych, które nakłada się na banki czy koleje. Nie powinno się im pozwalać na odrzucanie lub zawieszanie kont ani na aktywne ograniczanie widoczności postów, chyba że dochodzi do wyraźnego naruszenia prawa”.

Sir Paul jest również czołowym filantropem, wspierającym wiele organizacji charytatywnych. Znany jest jako członek i zwolennik kościoła Holy Trinity Brompton w Londynie, gdzie odbywa się cieszący się międzynarodowym uznaniem kurs Alpha.

Wygłosił wykład zatytułowany „Reflections of an Accidental Media Owner” („Refleksje przypadkowego właściciela mediów”), zorganizowany przez Pharos Foundation, instytucję badawczą i charytatywną z siedzibą w Oksfordzie. Sir Paul nakreślił swoje podejście do mediów, dążąc do promowania różnorodności głosów w pluralistycznym środowisku. Ostro skrytykował dominującą rolę BBC w Wielkiej Brytanii.

Oceniając obecny krajobraz medialny, w którym wiele głosów walczy o uwagę, Sir Paul powiedział: „Niebezpieczeństwa związane z tym nowym ekosystemem są oczywiste. Jeśli nie będziemy ostrożni, teorie spiskowe będą się mnożyć. W pogoni za popularnością prawda będzie coraz bardziej poświęcana, a konflikty plemienne staną się jeszcze bardziej dominujące”.

Powiedział: „Najważniejszą zasadą jest dla mnie zapewnienie, aby wszystko, czy to platformy, wydawcy, czy osoby publikujące własne treści, było spójne z zasadą odpowiedzialności i rozliczalności”.

Autor: Peter Crumpler

Źródło: Christian Today