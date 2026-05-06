Władze Indonezji wstrzymują budowę Domu Modlitwy

Władze prowincji Sulawesi Południowe w Indonezji 14 kwietnia wstrzymały budowę domu modlitwy po protestach części muzułmańskich mieszkańców, którzy rozwiesili bannery protestacyjne.

Na działce należącej do pastora Novela Pangemanana (El-Saddai Fellowship Church) w wiosce Kappuna pozostały niewykorzystane materiały budowlane. W Indonezji „dom modlitwy” to obiekt odrębny od formalnego kościoła.

Na nagraniu opublikowanym przez Sahabat Doa Ministry pastor, wyraźnie poruszony, poinformował, że prace nad ogrodzeniem terenu zostały wstrzymane na polecenie władz lokalnych. Wideo pokazuje porzucone cegły, cement i stal zbrojeniową.

Decyzja władz była reakcją na bannery z hasłami odrzucającymi budowę jakiegokolwiek miejsca kultu chrześcijańskiego w okolicy. Sprawa zyskała rozgłos w mediach społecznościowych.

Pastor zapowiedział, że nie zrezygnuje z inwestycji, podkreślając, że spełnił wszystkie wymogi formalne. Zaznaczył, że budowa domu modlitwy nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia. Od 2021 roku prowadzi lokalną wspólnotę i – jak twierdzi – informował o planach wszystkich kluczowych urzędników, którzy byli obecni przy rozpoczęciu inwestycji.

Prace zostały jednak wstrzymane już 5 listopada 2025 roku na żądanie części mieszkańców i władz wsi. Po spotkaniu z regentem zdecydowano, by nie rozbierać już powstałej konstrukcji.

Działka o wymiarach 20 × 30 metrów została zakupiona legalnie. Zwolennicy inwestycji wskazują, że projekt jest zgodny z przepisami rozróżniającymi formalne miejsca kultu od mniejszych domów modlitwy w prywatnych przestrzeniach.

Ekspert z Setara Institute podkreślił, że budowa domu modlitwy nie wymaga zgody władz ani społeczności lokalnej, a obowiązujące regulacje odnoszą się wyłącznie do oficjalnych miejsc kultu. Jego zdaniem sprzeciw wynika z błędnego utożsamiania domu modlitwy z kościołem.

Przeciwko ingerencji zaprotestował także Indonezyjski Ruch Studentów Chrześcijańskich (GMKI), określając ją jako przejaw nietolerancji i naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej.

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych w regionie. W 2025 roku odnotowano ponad 40 przypadków nietolerancji na Sulawesi, często związanych z presją społeczną na władze. Z badań wynika, że 62 proc. Indonezyjczyków popiera ograniczenia dla miejsc kultu mniejszości w regionach zdominowanych przez muzułmanów.

W prowincji, gdzie muzułmanie stanowią 88 proc. mieszkańców, chrześcijanie – mimo konstytucyjnych gwarancji – często napotykają nieformalne blokady. Analitycy wskazują, że w kontekście nadchodzących wyborów lokalnych w 2026 roku władze mogą kierować się kalkulacją polityczną, a nie ochroną praw obywatelskich.

Źródło opr.: Morning Star News