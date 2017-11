Włącz swój mózg – Caroline Leaf

NIE JESTEŚ OFIARĄ WŁASNEJ BIOLOGII. To, o czym myślisz, wpływa na Twoje ciało i emocje. Przez współczesne społeczeństwo przetacza się epidemia toksycznych myśli – jeśli się z nimi nie rozprawisz, mogą one stać się podłożem rozmaitych chorób. Dr Caroline Leaf, uzbrojona w wyniki najnowszych badań medycznych i naukowych, pokaże Ci, jak znaleźć przełącznik w mózgu, który sprawi, że będziesz żyć lepiej i szczęśliwiej, osiągniesz zamierzone cele, będziesz potrafił kontrolować to, co dzieje się w twojej głowie, a nawet poprawisz swoją inteligencję! Dr Leaf opracowała 21-dniowy Plan Detoksu Mózgu, dzięki któremu krok po kroku przeprowadzisz proces wymiany toksycznych myśli na nowe – zdrowe.

CZY JESTEŚ GOTOWY NA KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ODNOWIONEGO ŻYCIA?

Dr Caroline Leaf jest patologiem i audiologiem. Zajmuje się neurobiologią kognitywną od 1985 roku. Jej pionierskie badania nad neuroplastycznością – zdolnością mózgu do zmieniania się pod wpływem myśli – potwierdzają prawdy zapisane w Biblii. Głosiła swoje wykłady i prelekcje w „Enjoying Everyday Life” z Joyce Meyer, „LIFE Today” z Jamesem i Betty Robinsonami, „Today with Marylin and Sarah”, „It’s Supernatural” z Sidem Rothem i „Doctor to Doctor”.

Rekomendacje:

Caroline Leaf dała nam prawdziwy klejnot – opisała współczesne badania naukowe dotyczące mózgu w sposób zrozumiały dla każdego. Angażuje się, uczy i zachęca nas do wykorzystania tej nauki i prawd zawartych w Biblii do poprawy naszego myślenia, związków i zdrowia. Czytanie tej książki to prawdziwa przyjemność. Polecam ją każdemu, kto jest zainteresowany poprawą jakości życia i zdrowia psychicznego.

David I. Levy, doktor nauk medycznych, neurochirurg, autor książki „Gray Matter”

Postanowiłam, że nie pozwolę, aby dwanaście lat wykorzystywania, przez które przeszłam, zniszczyło mój umysł i moje życie. Postanowiłam, że nie pozwolę, aby niesprawiedliwość triumfowała na tym świecie i że zamiast tego powstanę i coś z tym zrobię. Zdecydowałam się przekuć swój ból w coś dobrego, chcę zmienić swój umysł. Caroline pomogła mi zrozumieć, jak to, co działo się w mojej głowie podczas tych wyborów, wygląda od strony naukowej. Pisze ona w prosty sposób, który sprawia, że coś, co jest trudne, staje się przystępne i namacalne. Ta książka jest tak pomocna, że wszystkie dziewczęta, które będą przechodzić przez program A21, nauczą się, jak wykorzystywać zawarte w niej informacje, aby odnowić swoje umysły i zyskać nadzieję, tak by były w stanie zmienić nie tylko swoje życie, ale również cały swój świat.

– Christine Caine, założycielka kampanii A21*, autorka książki „Undaunted

Badania dr Caroline Leaf pomagają zrozumieć powiązania pomiędzy Biblią a mózgiem, pokazują nam też, jak to zrozumienie rozwija nas zarówno emocjonalnie, jak i duchowo. Jej nauczanie nie tylko zmienia życie, ale ratuje je, ponieważ odnowa umysłu staje się nagle czymś realnym. Jestem niesamowicie wdzięczna za mądrość zawartą na kartach tej książki. Obyście wzrastali poprzez jej czytanie!

– Darleene Zschech, piosenkarka i autorka tekstów, autorka „The Art of Mentoring”

Dr Caroline Leaf w mistrzowski sposób splata badania naukowe w dziedzinie mózgu z Bożym Słowem. Dzięki tej książce Twój mózg nie tylko przejdzie detoks, ale także obudzą się pokłady Twoich zdolności, abyś mógł stać się tym wszystkim, czym Bóg Cię stworzył, byś był sobą i robił to, co On dla Ciebie zaplanował. Przeczytaj i odnów swój umysł!

– John i Lisa Bevere, współzałożyciele Messenger International

Nie jestem ani naukowcem, ani specjalistą w tej dziedzinie, ale wiem, że owoc pracy Caroline i wpływ jej nauczania inspiruje ludzi. Pozwala im też z naukowej perspektywy spojrzeć na ponadczasowe Boże Słowo i Bożą mądrość. W każdym z nas drzemie niewykorzystany potencjał kreowania swojej drogi przez życie. Modlę się, aby lata badań Caroline i jej pasja w tej dziedzinie były dla Ciebie błogosławieństwem, gdy odkryjesz, jak to jest „włączyć swój mózg”.

– Robbie Houston, starszy pastor Kościoła Hillsong

Czy możesz sobie wyobrazić efekt wspólnej pracy naukowca badającego mózg i pełnego wiary chrześcijanina, który ma gruntowną wiedzę o Biblii? Na szczęście nie musimy sobie tego wyobrażać, bo dane nam jest zapoznać się z badaniami osoby, która jest jednocześnie i jednym, i drugim. Prace dr Caroline dają rzadki wgląd w to, co naturalne i duchowe. We „Włącz swój mózg!” autorka podkreśla, że szansa na wspaniałe, obfite życie, dane nam przez Chrystusa, jest bezpośrednio związana z naszymi wyborami. Dzięki tej książce „staje się światłość”, a czytelnik odkrywa nowy poziom wolności. Jej szczere, płynące z serca przesłanie podnosi na duchu. Jestem wdzięczna za tę książkę, opartą zarówno na nauce, jak i na Biblii.

– Colleen Rouse, pastor Kościoła Victory w Atlancie

Dr Leaf pokazuje, że to, co uważamy za przełom w neurobiologii, to tak naprawdę zamierzchła przeszłość – odniesienia do wyników najnowszych badań znajdujemy już w Biblii. A więc w zasadzie wszystkie badania i nauki zajmujące się mózgiem zaledwie potwierdzają słowa zapisane w Biblii. Caroline ma wspaniały dar – potrafi sprawić, że na nowo zachwycimy się cudem stworzenia, na nowo zachwycimy się mądrością Boga. Zostaliśmy cudownie stworzeni (Ps 139,14). W drugiej części książki dr Leaf wyjaśnia, jak możemy wykorzystać to w naszym życiu –w sposób prosty i zrozumiały nawet dla dzieci. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie poprowadzić nas krok po kroku przez transformację naszego życia – ducha, ciała i duszy. Na własne oczy widziałem, jak zmieniło to życie wielu rodzin, kościołów i placówek edukacyjnych. Prawdę mówiąc, zmieniło się nawet moje własne życie.

– dr Peter Amua-Quarshie, doktor nauk medycznych, lekarz rodzinny, chirurg, neurobiolog

Cechy Produktu

Autor: Caroline Leaf

Liczba stron: 240

Okładka: miękka

Rok wydania: 2016

Format: 13,5×20,5 cm

ISBN: 978-83-65553-21-8

Podtytuł: Twój klucz do szczęścia, pozytywnego myślenia i zdrowia

Wydawca: Wydawnictwo Szaron