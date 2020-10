Wikipedia zakazuje edytorom wyrażania poparcia dla tradycyjnego małżeństwa

Wikipedia postanowiła zakazać edytorom wyrażania na platformie sprzeciwu wobec małżeństwa osób tej samej płci. Decyzja pojawia się kilka miesięcy po wypowiedzi współzałożyciela Wikipedii, Larry’ego Sanger’a, który stwierdził, że ich polityka neutralności jest „martwa”.

Wolontariusze, którzy piszą i edytują artykuły Wikipedii, nie mogą już umieszczać na swoim profilu żadnego „userboksa” – wtrącenia wyrażającego ich przekonania – którego zawartość sprzeciwia się małżeństwom homoseksualnym. Na przykład takiego, który głosi: „Ten użytkownik wierzy, że małżeństwo jest między jednym mężczyzną i jedną kobietą”.

Decyzję podjęto po niedawnej dyskusji, w której „przeważająco lewicowi edytorzy” twierdzili, że wymienione stanowisko jest „dyskryminujące” i przeciwne polityce platformy – poinformował serwis Breitbart.

Dyskusja zaczęła się po tym, gdy edytor Adam Cuerden zasugerował usunięcie pewnego userboksa jako „dość jednoznacznie homofobicznego”, powołując się na wytyczne platformy, które zabraniają w userboksach treści „zapalnych lub stwarzających podziały”. Zaraz potem zaproponował, by usunięto też inne userboksy, wyrażające poparcie dla tradycyjnego małżeństwa.

Według The Christian Institute, to posunięcie doprowadziło do rezygnacji administratora strony „Ad Orientem”. Administrator wskazał, że decyzja jest „wyraźnie niespójna” ze zobowiązaniem platformy do neutralności, i potępił wrogie komentarze pod adresem zwolenników tradycyjnego małżeństwa.

Tego typu komentarze „reprezentują złą tendencję do potępiania poglądów innych jako nie mieszczących się w granicach akceptowalnej myśli, bez względu na fakt, że posiada je stanowcza większość ludzi na świecie oraz wyznawcy większości głównych, światowych religii” – powiedział administrator.

W maju, współzałożyciel Wikipedii Sanger oznajmił, że neutralny punkt widzenia platformy jest „martwy”.

„Oryginalna polityka od dawna poszła w zapomnienie, Wikipedia nie ma już skutecznej polityki neutralności” – napisał. „Jest polityka zredagowana, która popiera zupełnie zrujnowaną kaczkę dziennikarską, że dziennikarze powinni unikać czegoś, co nazywają ‚fałszywą równowagą’. Pojęcie, że powinniśmy unikać ‚fałszywej równowagi’, jest w bezpośredniej sprzeczności z pierwotną polityką neutralności”.

Odnosząc się do artykułu na Wikipedii o Jezusie, Sanger napisał: „Stwierdzono po prostu, znowu według własnej opinii, że ‚poszukiwania historycznego Jezusa dostarczyły sporo niepewności w kwestii historycznej wiarygodności Ewangelii oraz w kwestii tego, jak wiernie Jezus sportretowany w Biblii odzwierciedla historycznego Jezusa”.

„W innym miejscu, w artykule stwierdzono, że ‚Ewangelie nie są niezależnymi lub spójnymi zapisami życia Jezusa'” – kontynuował. „Ogromnie wielu chrześcijan nie zgodziłoby się z takimi twierdzeniami, co znaczy, że ich logice brakuje neutralności. Innymi słowy, sam fakt, że większość chrześcijan wierzy w historyczną wiarygodność Ewangelii i w ich całkowitą spójność, oznacza, że artykuł jest tendencyjny, jeśli po prostu stwierdza, bez atrybucji czy kwalifikacji, że to sprawa ‚sporej niepewności’.

„Pod innymi względami, artykuł można spokojnie określić jako ‚liberalną’, akademicką dyskusję o Jezusie, skupioną szczególnie na wybranych trudnościach i kontrowersjach, przy jednoczesnym braku wyjaśnienia tradycyjnych lub ortodoksyjnych spojrzeń na te kwestie. Dlatego może być ‚akademicki’, ale nie neutralny, nie w pierwotnym znaczeniu, jakie zdefiniowaliśmy dla Wikipedii” – podsumował Sanger.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post

